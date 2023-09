INVITÉ RTL - "Tapie" (Netflix) : qu'a pensé la femme de Tapie ? Laurent Lafitte révèle sa réaction

Dès les premières images de la série Tapie, la ressemblance physique entre Laurent Lafitte et Bernard Tapie est flagrante. L'acteur dit ne pas avoir travaillé ce mimétisme et ne pas avoir consulté d'images d'archives. "Je suis aidé avec des prothèses, la coiffure", a indiqué Laurent Lafitte, invité de RTL, mardi 12 septembre.



En 2013, le comédien avait déjà plaisanté de sa ressemblance avec Bernard Tapie alors qu'il portait une perruque sur un film de Tristan Séguéla, créateur de Tapie. Cette idée a persisté et a donné naissance à une série bienveillante, qui retrace le parcours de l'entrepreneur.

Bernard Tapie ne voulait pas de cette série de son vivant, il souhaitait que son fils puisse retracer son histoire. Dominique Tapie, veuve de l'ancien homme politique, avait confié, au micro de RTL, qu'elle avait été, au départ "un peu contrariée", par la série. "Le fait qu'il m'ait contacté, ça va mieux déjà", avait-elle ajouté.

"Je comprends son inquiétude", assure Laurent Lafitte

Dans un livre, la veuve de Bernard Tapie a honoré les amis restés proches en dépit des épreuves. Or, Tristan Séguéla est le fils de Jacques Séguéla, qui fut un ami très proche de la famille Tapie. "Je suis un peu en porte-à-faux. Tristan je l'ai connu, il avait 12 ans. Jacques montait toujours au créneau quand Bernard était en difficulté. Ça m'ennuie un petit peu cette polémique qu'il y autour de la série", avait expliqué Dominique Tapie.

Depuis cette interview, la femme de Bernard Tapie a vu la série. "Je crois savoir qu'elle a été assez touchée et rassurée. Mais je comprends son inquiétude", a affirmé Laurent Lafitte. "On parle d'un personnage public, mais pour eux, c'est un mari, un père, il y a une appréhension quant au respect de la mémoire. Je comprends complètement leurs craintes", a-t-il conclu.