Netflix : Les premières images bluffantes de Laurent Lafitte en Bernard Tapie

Une transformation spectaculaire. Un peu plus d'un an après la disparition de Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, Netflix s'apprête à diffuser une mini-série sur le destin romanesque de cet homme aux mille vies. Porté par Laurent Lafitte, le biopic reviendra sur les multiples facettes d'un personnage hors du commun. Un fils d'ouvrier aux grands rêves devenu chanteur, puis businessman prolifique, personnalité politique et enfin, détenu.

Ce vendredi 14 avril, Netflix France a révélé les toutes premières images du personnage incarné par Laurent Lafitte. Et le résultat est bluffant. Sur les quatre clichés postés sur leur compte Twitter, on peut y retrouver l'acteur complètement maquillé, entouré des joueurs de l'Olympique de Marseille, club dont il fût propriétaire.

La mini-série biographique devrait être diffusée sur la plateforme dès le 13 septembre prochain. Bernard Tapie s'était pourtant opposé à ce projet, comme le rappelait sa femme Dominique au micro de RTL. La veuve de l'homme d'affaires s'est notamment dite agacée que la volonté de son époux ne soit pas respectée. "Si quelqu'un doit raconter son histoire, ce sera mon fils Laurent", avait-elle fait savoir.

