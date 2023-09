Netflix : "Sex Education", "Tapie", "Top Boy" ... Les nouveautés à voir en septembre

Les séries "Top Boy", "Tapie", et "Sex Education" seront sur Netflix en septembre

Qui dit septembre, dit rentrée pour (quasiment) tout le monde. L'occasion de se remettre dans le bain des films et des séries. Et le programme a de quoi faire saliver. La quatrième (et dernière) saison de Sex Education ou encore l'intégral de Vampire Diaries ou de Preacher seront présents sur Netflix.



Du côté cinéma, la part belle sera faite à la cinéaste Agnès Varda, décédée en 2019. Pas moins de sept films seront mis en ligne sur la plateforme, parmi lesquels Cléo de 5 à 7 (1962) ou Les Plages d’Agnès (2008). Si vous préférez les blockbusters, vous serez également servis, avec la parution de Jurassic World : Le Monde d’Après, sorti au cinéma l'an dernier.

Les séries

Sex Education - Saison 4

Date : 21/09

Synopsis : Après la fermeture du lycée de Moordale, Otis et Eric