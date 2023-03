INVITÉE RTL - Dominique Tapie : "Si quelqu'un doit raconter l'histoire de Bernard, ce sera mon fils Laurent"

Un peu plus d'un an après la disparition de Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, Netflix s'apprête à diffuser une mini-série sur le destin romanesque de cet homme aux mille vies. Porté par Laurent Lafitte, le biopic reviendra sur les multiples facettes d'un personnage hors du commun. Un fils d'ouvrier aux grands rêves devenu chanteur, puis businessman prolifique, personnalité politique et enfin, prisonnier.

Dans Focus Dimanche, Dominique Tapie se confie sur les immenses dettes laissées par son mari, tant financières qu'émotionnelles. Des dettes qu'elle détaille dans son nouveau livre, co-écrit avec Catherine Siguret. Bernard, la fureur de vivre.

Dominique Tapie désapprouve que la vie de son époux soit retranscrite dans une mini-série sur Netflix. Est-elle agacée ? "Oui, parce que la personne qui a fait cette série était venue voir Bernard. Il lui avait dit non. Si quelqu'un doit raconter son histoire, ce sera mon fils Laurent", déclare Dominique Tapie dans Focus Dimanche, refusant de commenter davantage.

