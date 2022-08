INVITÉ RTL - "Dix pour cent" le film : "Pour le moment ça stagne un petit peu", confie Dominique Besnehard

Dominique Besnehard s'apprête à fêter les 15 ans du festival du film francophone d'Angoulême (du 23 au 28 août prochains), qu'il a co-créé avec Marie-France Brière. Un festival où il y aura "beaucoup de films, beaucoup de diversité" et où le Rwanda sera mis à l'honneur, a expliqué l'acteur et producteur.

Invité au micro de RTL Soir ce vendredi 19 août, Dominique Besnehard a également évoqué la suite de la série Dix pour cent, très attendue par les fans. Celui qui a participé à la création de la série s'est confié sans détour : "Ça stagne un peu pour le moment. L'écriture n'est pas au top mais on va y arriver", a-t-il assuré, confiant.

"Je pense que l'on va se tourner vers un long-métrage comme Downtown Abbey", a-t-il poursuivi. Outre les soucis d'écriture, l'équipe de production se confronte également à un problème de taille : la disponibilité des acteurs qui ont fait le succès de la série qui suit les tribulations de l'agence artiste ASK.

"Nos acteurs sont tous des vedettes maintenant, ils sont tous par monts et par vaux", a affirmé Dominique Besnehard, à la fois fier et conscient de la difficulté de réunir ses stars. "Laure Calamy a deux films présentés à Angoulême, Camille Cottin tourne beaucoup de films aux Etats-Unis, Stéfi Celma tourne en Italie, Thibault de Montalembert tourne des films américains...", a-t-il détaillé. "On va faire un film et ça sera très bien !", conclut Dominique Besnehard avec beaucoup d'enthousiasme.

