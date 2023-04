Dany Boon et Kad Merad se retrouvent pour la troisième fois au cinéma. Après le phénoménal succès de Bienvenue chez les Ch’tis et Supercondriaque, leur nouveau film intitulé La vie pour de vrai sort mercredi 19 avril en salles. Dany Boon, invité ce samedi du Journal Inattendu sur RTL, a évoqué l’amitié qui lie les deux hommes depuis de nombreuses années. "C’est mon ami chauve. Quand il vient chez moi, il utilise très peu de shampoing, c’est formidable pour la planète", s’est-il amusé, avant de redevenir plus sérieux.

"Kad est un ami, il joue mon demi-frère dans le film. C’était un hasard qu’il soit dans Bienvenue chez les Ch’tis parce qu’il n’était pas dans ma liste d’acteurs, on me l’a proposé à la fin et j’ai dit pourquoi pas. Quand on a fait une lecture, on avait une alchimie immédiate. C’est un heureux hasard", a-t-il assuré. "On se retrouve à chaque fois avec plaisir. On a fait trois films ensemble, le dernier était Supercondriaque il y a 9 ans. C’est un peu long pour retrouver son alter ego comique", a ajouté Dany Boon.

"Kad peut être drôle en étant machiavélique, à la de Funès"

L’humoriste, qui réalise La vie pour de vrai, n’a pas manqué de louer la performance de son ami dans ce nouveau film. "Je me suis dit que le personnage pouvait bien lui coller et qu’il serait formidable dedans, parce qu’il est très Parisien et très antipathique au début. Il n’y a que Kad pour être drôle et touchant en étant à la fois machiavélique et agressif. C’est un peu à la Louis de Funès, qui jouait des personnages très antipathiques et pourtant on l’aimait", a-t-il conclu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info