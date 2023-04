VIDÉO - Ahmed Sylla : "Je n'aime pas dire que la France est raciste"

Ahmed Sylla est devenu l'un des humoristes les plus en vue ces dernières années. Le comédien a enchaîné les projets et sera à l'affiche de "Notre tout petit petit mariage", au cinéma le 26 avril prochain. Il est revenu sur son ascension face à Audrey Crespo-Mara, dimanche 16 avril dans l'émission Sept à huit sur TF1. Ahmed Sylla, né de parents sénégalais, a d'abord parlé de ses échanges avec son père disparu.

"Il était très érudit, très cultivé et parlait très bien français avec son petit accent. Il disait : ‘je n’aime pas la médiocrité’. Il avait raison, il savait que pour nous ça allait être plus difficile", admet-il. "Quand on est noirs en France, oui parfois c’est plus difficile. Mais pas tout le temps, parfois on manque un peu de mesure. Je n’aime pas dire que la France est raciste", assume le comédien.



"La France donne aussi sa chance"

Ahmed Sylla a ensuite livré sa vision de la France, citant l'exemple de sa mère. "On vit ici et même si ça a été difficile pour mes parents, pour moi, pour tout un tas de personnes qui aujourd’hui sont en France, on a quand même eu cette chance d'être là", assure-t-il. "Ma mère est arrivée en France et n’a pas de diplôme, elle a arrêté l’école en CM2, mais on lui a quand même permis d’ouvrir deux boutiques. Elle s’est battue pour ça, elle a travaillé. Quand mon père est tombé malade et ne pouvait plus travailler, le Secours populaire venait nous ramener des courses", se souvient-il.

"Je ne peux pas me permettre de dire que la France est raciste. Oui, une partie de la France est raciste, mais la France donne aussi sa chance. La France me donne la chance de faire mon métier."

