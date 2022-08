"House of the Dragon" : quelles sont les premières impressions des critiques ?

Le dragon Caraxès et Daemon Targaryen dans "House of the Dragon"

Dans quelques jours à peine, la toute nouvelle série de HBO House of the Dragon débarquera sur la plateforme OCS en France. Il s'agit de l'une des sorties "séries" les plus importantes de l'année et la prise de risque est grande pour la plateforme. Il faut dire que si Game of Thrones a été l'une des séries les plus populaires de ces dix dernières années, sa fin n'a pas été particulièrement appréciée par le grand public. "Bâclée", "incohérente", "décevante"... Les fans de la série de fantasy n'ont pas apprécié la vision des showrunners qui n'avaient plus de base littéraire pour créer leurs scénarios.

Malgré cette fin douce-amère, les dragons et Westeros sont de retour sur vos écrans en ce mois d'août. Les téléspectateurs (et les lecteurs des romans) vont pouvoir se rassurer sur un détail, déjà, pour House of the Dragon : G. R. R. Martin a terminé les livres qui servent de base narrative à la série (Feu et Sang publié en deux volumes en France). Les showrunners dispose donc d'une trame détaillée, cohérente et sérieuse pour travailler leurs scénarios.

Pour le reste, les téléspectateurs attendent plusieurs choses : de beaux effets spéciaux, un casting charismatique, des décors et costumes sublimes et une bonne dose de surprises sanglantes. Une once de sexe, un des ingrédients traditionnels des productions HBO, ne pourra pas faire de mal.

Faire mieux que la saison 8...

Une poignée de journalistes ont déjà pu regarder les premiers épisodes de cette saison 1 de House of the Dragon. Voici leurs premières impressions, garanties sans spoiler. Les vraies critiques, plus longues et nuancées paraîtront dans la presse (et sur RTL.fr) quelques jours seulement avant la diffusion du premier épisode, lundi 22 août à 3 heures du matin. "Les premiers épisodes demandent de la concentration, écrit sur Twitter un journaliste du magazine britannique GQ ayant assisté à une avant-première. Il y a beaucoup de choses à digérer. Mais j'ai beaucoup aimé ces premiers épisodes. C'était très beau et j'ai beaucoup apprécié la métaphore presque biblique sur la conquête du pouvoir".

Une youtubeuse était, elle aussi, plutôt impressionnée par ce qu'elle a pu découvrir. "House of Dragon c'est le FEU ! La série ne commence pas doucement. Ils choisissent la violence [une référence à une citation célèbre de Cersei dans Game of Thrones] très tôt !". "Des hectolitres de sang, du sexe et des dragons !", renchérit une journaliste britannique. "House of the Dragon ressemble vraiment aux premières saisons de Game of Thrones, commente un autre confrère. Les combats sont moins gigantesques mais plus rudes. On retrouve les bons dialogues, les dragons sont superbes, les scènes émouvantes fonctionnent. Vraiment une belle surprise après cette saison 8 de Game of Thrones".

De nombreux critiques ont aussi salué la qualité des interprétations d'une bonne partie du casting. Matt Smith (The Crown) qui incarne Daemon Targaryen a particulièrement séduit ces premiers spectateurs. Il incarne l'oncle rebelle de l'une des principales (sinon la principale) héroïnes de la série : Rhaenyra Targaryen.

