"House of the Dragon" (OCS) : qu'est-ce que les fans attendent de ce prequel de "Game of Thrones" ?

Lundi 22 août, dès 3 heures du matin, les fans de Game of Thrones vont se réveiller avec le sourire aux lèvres. Une nouvelle série qui se passe dans le même univers va dévoiler son premier épisode. Après 8 saisons de Game of Thrones, cette nouvelle série baptisée House of The Dragon va tenter de raviver la flamme.

Le monde est le même, le style médiéval-fantastique aussi, les lieux terriblement familiers… Tout est pareil dans ces deux séries soeurs mais les personnages, eux, ont tous été changés pour une raison simple : House of the Dragon raconte les aventures des ancêtres des personnages de Game of Thrones, des siècles avant la naissance de Jon Snow, Daenerys ou Arya Stark…

Game of Thrones a fait vibrer des millions de téléspectateurs entre 2011 et 2019… Après trois ans de pause, cet univers d’heroic-fantasy revient sur nos écrans, toujours grâce à HBO. C’est la plateforme de streaming OCS qui la diffuse toujours en France.

La recette est la même : des rivalités terribles et meurtrières entre plusieurs familles nobles qui veulent conquérir le fameux Trône de Fer. On suit tout particulièrement les péripéties d’une dynastie : les Targaryen que l’on reconnaît très facilement à l’écran : ils ont des cheveux argentés et un atout militaire de poids pour assoir leur pouvoir : des dragons. Des trahisons, des batailles, du sexe, des morts choquantes… tous les ingrédients sont de retour dans cette première saison qui est attendue de pied ferme.

Faire mieux que "Game of Thrones" ?

Les fans, eux, attendent ce retour de pied ferme. Il faut dire que Game of Thrones dispose d'une fanbase particulièrement dévouée. Un collectif qui s'était quelque peu assoupi depuis la fin de la saga côté télé. Avec cette nouvelle adaptation des livres Feu et Sang de G.R.R. Martin, les fans vont pouvoir reprendre leurs débats animés. Et l'impatience est là.

Thibaut qui décrypte la saga depuis 2016 sur YouTube connaît ce monde et ses personnages par cœur. Livres, posters dédicacés, goodies, décryptages scène par scène.. Il ne rate rien de l'oeuvre gigantesque et n’a que quelques heures à attendre avant de découvrir enfin le premier épisode de House of the Dragon. "Je suis impatient, forcément, très, très impatient de retourner dans cet univers qui nous a accompagné pendant plus de 10 ans avec Game of Thrones", lance-t-il.

Les fans ont hâte mais ils sont aussi exigeants. Plus même sans doute que le grand public. L'adaptation doit être juste, fidèle, ingénieuse et Game of Thrones était loin d'être parfaite. Ils espèrent que House of the Dragon rectifiera le tir. "Je suis enthousiaste, oui, mais avec quelques réserves, complète d'Aurélie qui collabore au collectif La Garde de Nuit. Je les attends au tournant notamment sur ce qui est de la représentation des violences sexuelles, sujet sur lequel Game of Thrones avait été pas mal critiqué."

"Personnellement, ça ne me choquerait pas que cette série-là devienne limite meilleure que Game of Thrones, complète un autre fan-expert qui travaille sur le compte source Game of Thrones FR. Quand on connaît l'histoire de Feu et Dragon, c'est une guerre civile entre Targaryen... Quand on sait ce qu'il peut se passer, il y a vraiment matière à recréer des situations encore plus choquantes que ce qu'avait pu proposer Game of Thrones. et ce qu'il fera plaisir aux fans, c'est qu'on n'a pas trois jeunes dragons dans cette série, il y a en a beaucoup plus qui sont bien plus menaçants !"

