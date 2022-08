"House of the Dragon" (OCS) : Daemon, Mysaria, Criston... Les personnages-clés de la saison 1

Quels sont les personnages les plus importants de la saison 1 de "House of the Dragon"

Quels sont les personnages les plus importants de la saison 1 de "House of the Dragon" Crédits : HBO / RTL.fr

Vous connaissiez parfaitement le "Who's who" de Game of Thrones et avec House of the Dragon, vous allez devoir tout reprendre à zéro. Dans ce prequel de la série de fantasy, vous ne retrouverez pas les personnages de la série que vous connaissez : pas de Jon Snow, d'Arya et Sansa Stark ou encore de Cersei Lannister. Même les parents de ces personnages qui étaient bien présents dans la série originelle, ne sont pas de la partie. House of the Dragon se situe bien avant.

Pour vous repérer, la série tourne heureusement autour d'une famille bien connue : les Targaryen. Venant de la civilisation disparue de Valyria, ils disposent plusieurs attributs qui permettent de les reconnaître : des cheveux argentés, des yeux violets (même si dans la série, les acteurs ne portent pas de lentilles) et, surtout, des dragons. Si vous êtes perdus après le visionnage de l'épisode 1 de la saison 1, voici un petit aide-mémoire pour vous y retrouver parmi les personnages les plus importants. Vous pouvez lire tranquillement, nous ne vous spoilerons pas.

Les personnages importants

Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy et Milly Alcock) : Rhaenyra Targaryen est l'aînée du roi Viserys Ier Targaryen et de la reine Aemma Arryn. Elle a été désignée par son père comme héritière du Trône de Fer, une révolution par rapport aux coutumes du royaume qui ne confiaient la couronne qu'aux hommes. La princesse chevauche la dragonne Syrax.



Daemon Targaryen (Matt Smith) : Deuxième fils du prince Baelon Targaryen et de sa sœur-épouse Alyssa, il est le frère de Viserys et l'oncle de Rhaenyra. Charmeur mais violent, il a été écarté de la succession par son frère et ses conseillers. Daemon monte le dragon Caraxès. Il est marié à Rhea Royce, dirigeante de la maison Royce et la dame de Roches-aux-runes. Un mariage politique qui ne plaît ni à l'un, ni à l'autre. Les deux époux s'ignorent cordialement.

Viserys Ier Targaryen (Paddy Considine) : Petit-fils du roi Jaehaerys Ier Targaryen et de la reine Alysanne, il est le fils aîné du prince Baelon Targaryen et de sa sœur-épouse, Alyssa. Désigné par le Grand Conseil comme l'héritier du Trône, il devint le cinquième roi de la dynastie Targaryen en l'an 103. Son règne fut marqué par la paix et la prospérité mais la question de sa succession a causé de grands troubles... Il chevauchait le dragon Balerion la Terreur noire durant sa jeunesse.

Aemma Arryn (Sian Brooke) : Fille de Rodrik Arryn et de la princesse Daella Targaryen, Aemma est la femme de son cousin Viserys Ier Targaryen, avec qui elle eut une fille, Rhaenyra Targaryen. Elle meurt en accouchant d'un fils, Baelon Targaryen, qui ne lui survit qu'une journée.

Jaehaerys Ier Targaryen (Michael Carter) : le grand-père de Viserys Ier et de Rhaenys Targaryen. C'est durant son règne qu'un grand conseil a confirmé la règle de la primogéniture mâle et que Viserys est devenu l'héritier indiscuté des Sept Couronnes. Cette décision a fait de Rhaenys, la "reine qui ne le fut jamais".

Alicent Hightower (Olivia Cooke et Emily Carey) : Fille de la Main du Roi, Otto Hightower, Alicent est une très proche de la famille royale et une amie intime de la princesse Rhaenyra.

Otto Hightower (Rhys Ifans) : frère cadet du seigneur de la maison Hightower, Otto fut nommé Main du Roi sous le règne de Jaehaerys Ier. Viserys Ier l'a conservé auprès de lui. Otto a une fille, Alicent, et plusieurs fils.



Corlys Velaryon (Steve Toussaint) : surnommé le Serpent de Mer, il est l'un des plus riches et puissants nobles des Sept Couronnes. Il dirige la Maison Velaryon de Lamarck et sa puissante marine. À ce titre, il est membre du Conseil restreint du roi Viserys Ier au titre de maître des navires. Il est le mari de la princesse Rhaenys Targaryen avec qui il eut deux enfants : Laenor et Laena.



Rhaenys Velaryon (Eve Best) : la princesse Rhaenys Targaryen était la fille unique du prince Aemon Targaryen (le fils aîné du roi Jaehaerys) et de son épouse lady Jocelyne Baratheon. À cause de son statut de femme, les seigneurs des Sept Couronnes n'ont pas voulu qu'elle accède au trône, préférant son cousin Viserys. Elle monte le dragon Meleys. Elle est mariée à Corlys Velaryon et a deux enfants : Laenor et Laena.

Laenor Velaryon (Theo Nate et John Macmillan) : Laenor est le fils de la princesse Rhaenys Targaryen et de Corlys Velaryon de Lamarck. Il est l'héritier de la maison Velaryon et a été considéré comme héritier du roi Jaehaerys Ier pendant son enfance. C'est son oncle Viserys qui a finalement récupéré le trône. Il chevauche le dragon Fumée-des-Mers.



Laena Velaryon (Savanna Steyn) : Laena est la fille de la princesse Rhaenys Targaryen et de Corlys Velaryon. Elle était la sœur aînée d'un an de Laenor Velaryon. Elle chevauche l'impressionnant dragon Vhagar.



Criston Cole (Fabien Frankel) : Chevalier de la maison Cole, qui a été nommé lord Commandant de la Garde Royale sous le règne de Viserys Ier Targaryen par Rhaenyra elle-même tombée sous le charme du chevalier. Beau mais aussi talentueux au combat, Criston Cole a réussi l'exploit de battre Daemon Targaryen pendant un tournoi.



Mysaria (Sonoya Mizuno) : Surnommée le Ver Blanc, Mysaria était une danseuse et prostituée originaire de Lys. Elle fut la maîtresse principale du frère du roi Viserys Ier, Daemon Targaryen.

