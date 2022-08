"House of the Dragon" : que signifie le "rêve d'Aegon" à la fin de l'épisode 1

Vous venez de regarder le premier épisode de House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones et vous ne comprenez pas pourquoi tous les fans de l'univers de G.R.R. Martin étaient particulièrement satisfaits par cette fin ? Pas d'inquiétude, nous allons vous expliquer pourquoi le dialogue final de l'épisode qui est sorti ce 22 août 2022 est si important.

Naturellement, si vous n'aimez pas les spoilers et que vous n'avez pas encore vu cet épisode 1 de la saison 1 de House of The Dragon, nous vous conseillons de stopper votre lecture ici, de regarder l'épisode et de revenir si vous avez des questions sur cette séquence en particulier. Si vous ne savez pas encore si vous devez regarder cette nouvelle série qui se déroule dans le monde de Game of Thrones, alors vous conseillons de commencer par notre critique garantie sans spoiler afin de savoir si cette série est faite pour vous.

Maintenant que nous sommes entre nous, intéressons-nous à la conversation qui vient clore cet épisode 1. Après moult rebondissements, le roi Viserys Ier décide de choisir sa fille aînée, la princesse Rhaenyra Targaryen, comme héritière légitime. Après avoir pris cette décision et écarté son frère, Viserys décide de commencer un peu tardivement l'éducation de sa fille à son futur rôle de reine. Il convoque sa fille et lui explique la situation.

Aegon, le Rêveur

Plus que les tracas de la vie de reine, Viserys veut confier un secret de famille à sa fille : le rêve d'Aegon, un des plus prestigieux ancêtres de la famille Targaryen. Aegon Ier, surnommé Aegon le Conquérant, fut le premier roi à s'asseoir sur le Trône de Fer. Il est le fondateur de la dynastie des Targaryen.

"Aegon regarda au-delà de la Néra et vit des riches terres à saisir [Westeros, ndlr]. Mais c'est autre chose qui l'a poussé à la conquête. C'était un rêve, raconte Visérys entouré de bougies illuminant un gigantesque crâne de dragon. Comme Daenys avait vu le Fléau, Aegon a vu la fin du monde des hommes".

Dans les légendes de la famille Targaryen, Daenys, une autre ancêtre, était dotée d'une capacité de prescience. C'est elle qui a vu ce que les historiens nomme le Fléau, un événement cataclysmique qui a réduit en cendres Valyria, la terre ancestrale des Targaryen, là où les dragons et la magie dominaient. Grâce à cette prophétie, certains descendants, dont les Targaryen ont pu fuire à temps la capitale maudite avant sa destruction. G.R.R. Martin n'explique pas vraiment les raisons de cette catastrophe. Certains l'attribue à une éruption simultanée d'une chaîne de volcans, d'autre à l'emploi d'une magie interdite et dangereuse.

Viserys explique cependant que Daenys n'est pas la seule à avoir eu une vision. Aegon aussi a vu la fin du monde. Une apocalypse que l'on connaît bien et que les héros de Game of Thrones affrontent lors de la saison 8. "Cela commencera par un hiver terrible qui déferlera depuis le Nord lointain, continue d'expliquer le roi, Aegon a vu les ténèbres chevaucher les vents. Ce qui se cache dans ces ténèbres détruira le monde des vivants. Quand cet hiver viendra, tout Westeros devra se dresser contre lui. Pour que l'humanité survive, il faut qu'un Targaryen siège sur le Trône de fer. Une reine ou un roi capable d'unir le royaume contre le froid et l'obscurité, poursuit-il. Ce rêve, Aegon l'a baptisé le Chant de la Glace et du Feu".

Anticiper la menace du Roi de la Nuit

Cette terminologie poétique n'est rien de moins que le nom que G.R.R. Martin donne à l'ensemble de sa saga littéraire. La menace du Nord est la marche des morts-vivants menés par le Roi de la Nuit. Westeros a dû s'unir malgré la guerre entre Cersei Lannister et Daenerys Targaryen. Les Targaryen - Daenerys et Jon Snow - ont eu un rôle majeur à jouer dans cette histoire comme le prophétise Viserys. Un roi qui, en plus de révéler ce rêve à sa fille, le fait en portant constamment une dague que les fans de Game of Thrones auront reconnu : la lame en acier valyrien qu'Arya utilise pour tuer définitivement le Roi de la Nuit.



Cette prophétie est le secret que les rois et reines de Westeros doivent transmettre, génération après génération. Mais, les fans de Game of Thrones ont remarqué que le temps avait fait son oeuvre sur cette tradition. Le roi fou, Aerys II, le père de Daenerys et Viserys dans Game of Thrones n'a pas transmis ce savoir à ses héritiers. Robert Baratheon, Joffrey Baratheon, Tommen Baratheon ou encore Cersei Lannister qui ont occupé le trône pendant les huit saisons de Game of Thrones ne savaient pas qu'un péril apocalyptique menaçait au Nord. L'information était pourtant là, et cela a demandé de nombreux sacrifices à Jon Snow et ses amis pour prouver la véracité de cette prophétie disparue et unir les vivants contre les morts...

