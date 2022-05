Des dragons, des princes et des princesses, des trahisons... HBO a offert un beau cadeau aux fans de Game of Thrones avec une bande-annonce inédite de son spin-off très attendu : House of The Dragon. Au programme, plus d'une minute et demie d'images inédites.

Mais si vous étiez au point sur les personnages de Game of Thrones, Jon Snow, Arya Stark, Daenerys Targaryen et les autres, vous êtes certainement moins familiers avec leurs ancêtres qui vont - une nouvelle fois - se disputer le Trône de fer dans House of the Dragon. L'intrigue se déroule en l'an 105. À la mort de sa première épouse, le roi Viserys Ier Targaryen n'a pas d'héritier mâle. Il décide donc de faire preuve d'un peu de progressisme et nomme sa fille Rhaenyra Targaryen héritière. Tous les seigneurs du royaume font acte d'allégeance... Mais, bien sûr, les choses ne vont pas se dérouler aussi calmement...

Afin de bien comprendre de quoi il retourne (et d'être parfaitement au point avant le 21 août, date de la diffusion du premier épisode de la série sur HBO aux États-Unis et OCS en France), prenons toutes les scènes les unes après les autres pour les décrypter. Attentions aux éventuels spoilers...

12 scènes décryptées (et leurs détails cachés)

1 - Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) contemple la mer. Elle est le personnage central de cette série. Son patronyme et ses cheveux argentés ne laissent que peu de doute sur son ascendance. Rhaenyra a un lien avec Daenerys Targaryen que l'on connait bien. Elle n'est pas la mère ou la grand-mère du personnage incarné par Emilia Clarke. Simplement une ancêtre directe. Rhaenyra a presque le même problème que Daenerys. Elle devait hériter du trône mais elle a été exclue de la succession. D'où son regard mélancolique ou vengeur face à la mer depuis Peyredragon. Elle est aussi vêtue de noir, on peut donc imaginer qu'elle porte le deuil de son père.

La bande-annonce nous propose des scènes de deux époques bien distinctes où l'on peut voir Rhaenyra adolescente à l'époque du règne de son père et adulte, après son exil. Vous devez bien garder cette idée en tête. C'est Milly Alcock (que l'on aperçoit aussi dans le trailer face à son père le roi) qui incarne la jeune princesse. On peut remarquer que le casting a été bien mené puisque les actrices se ressemblent terriblement.

2 - Daemon Targaryen (Matt Smith) en bonne compagnie. Le frère de la princesse Rhaenyra sera, lui aussi, un personnage très important de la série. On peut le voir apparaître accompagné d'hommes en arme, de sa maîtresse Mysaria et portant un oeuf de dragon. Mysaria est une danseuse et prostituée qui joue aussi le rôle de Maîtresse des chuchoteurs pour Rhaenyra. Un rôle au croisement des destins de Varys et Tyrion dans Game of Thrones. Le tout avec l'allure d'une Mélisandre. Dans cette scène on peut voir une opposition frontale entre deux camps : les Targaryen d'un côté et Otto Hightower, des soldats et un mestre (probablement le grand Mestre Orwyle de la Citadelle) de l'autre.

3 - Les représentants des grandes familles nobles prêtent serment. Dans cette scène, le roi Visérys Ier est toujours vivant. Il s'agit probablement d'une scène extraite des premiers épisodes. On voit les ancêtres de toutes les bonnes familles que nous connaissons bien prêter allégeance au roi et à son héritière désignée : Rhaenyra. La salle du trône est plus majestueuse et imposante que celle que nous connaissons notamment car beaucoup plus d'épées composent l'imposant trône de fer.

4 - Une attaque menée par Daemon Targaryen. Daemon Targaryen était un grand guerrier et on le voit diriger des hommes lors d'une attaque militaire. Détail intéressant, il était le chef de la garde de Port-Réal, la capitale, et de ses chevaliers baptisés les Manteaux d'or. C'est en réalité Daemon Targaryen qui est à l'origine de ce détail vestimentaire. On peut le voir porter une cape d'or et cet attribut est resté dans l'histoire jusqu'à Game of Thrones et d'autres soldats royaux comme Jaime Lannister.

5 - Conversation entre Rhaenyra et Rhaenys Targaryen. "Les hommes préfèreront toujours brûler le royaume que de voir une femme monter sur le trône de fer", explique cet autre membre de la famille Targaryen jouée par Eve Best à la princesse héritière. Cette parole à la fois sage et menaçante est une référence directe à la vie de Rhaenys, une princesse qui, elle aussi, aurait pu monter sur le Trône de fer. La misogynie du monde de G.R.R. Martin étant aussi implacable que la nôtre, on peut imaginer que les femmes ambitieuses de House of the Dragon connaîtront de nombreux obstacles.

6 - La table de guerre de Peyredragon. Petit clin d'oeil mais on peut voir Rhaenyra adulte contempler une carte stratégique à Peyredragon sur une table que, là encore, les fans de Game of Thrones connaissent bien. Il s'agit de l'endroit où Daenerys Targaryen a construit son dernier plan pour vaincre Cersei. Il sera intéressant de voir toues les ressemblances et différences entre ces deux Targaryen...



7 - Une boite mystérieuse. Dans une autre scène très sombre (le budget lumière est toujours très faible pour cette saga), on peut voir un coffre traverser une vaste assemblée. D'après les fans, cette grande cérémonie pourrait se dérouler à Harrenhal, l’une des plus anciennes forteresses des Sept Couronnes. Nous pourrions éventuellement assister à un Grand Conseil informel où les règles de succession seraient discutées. Le coffre que nous observons brièvement peut contenir absolument n'importe quel objet de modeste taille... dont des oeufs de dragons par exemple.



8 - Otto Hightower dialogue avec sa fille. "Nous jouons à un jeu dangereux. Tu as la détermination de le gagner", lance le seigneur à un autre personnage très important de cette nouvelle série : Alicent. La famille Hightower est centrale. Otto Hightower est la Main du Roi Visérys. Alicent est la seconde épouse du roi et donc la belle-mère de Rhaenyra. Les enfants de la reine Alicent et de la princesse se détesteront cordialement provoquant des tensions au sein de la famille. À la mort du roi, les couteaux sont tirés entre les deux femmes. La reine Alicent Hightower convoque un conseil restreint secret pour que la couronne tombe sur la tête d'un de ses fils. La trahison est ourdie et le seul membre du conseil qui voulait défendre la cause de la princesse héritière est égorgé.

Alicent n'agit pas seulement par goût du pouvoir mais elle a peur pour ses enfants si jamais Rhaenyra devient reine... Et Rhaenyra ne peut que constater qu'on lui a volé le trône. Deux monarques pour un royaume, la crise que l'on appelle la "Danse des dragons" peut commencer...



9 - Les cousins Targaryen... On peut voir de nombreux personnages aux cheveux argentés dans cette bande-annonce. Tous ont des liens avec la famille Targaryen naturellement. La princesse Rhaenys Targaryen et le seigneur Corlys Velaryon de Lamarck apparaissent par exemple à plusieurs reprises. Ils ont un fils qui jouera un rôle important : Laenor Velaryon (incarné par John Macmillan et Theo Nate plus jeune), chevalier et époux de la princesse Rhaenyra Targaryen, avec qui il eut officiellement trois fils légitimes : Jacaerys, Lucerys et Joffrey. Nous pouvons les voir danser ensemble, probablement pendant leurs noces. Laenor n'est cependant pas forcément considéré comme le père légitime de ces enfants puisque de lourdes rumeurs sur son homosexualité planent...

10 - Un cercueil jeté dans les eaux. Lors d'une courte scène, on peut constater que la mort fera toujours partie intégrante de la série. Un sarcophage sculpté est en effet projeté dans les eaux après une cérémonie. Nous nous trouvons probablement à Lamarck, le siège de la famille Velaryon. Ces obsèques sont certainement celles de Laena Velaryon, la soeur aînée de Laeno, deuxième épouse de Daemon Targaryen. Elle a donné naissance à Rhaena et Baela Targaryen et est morte de complications après un troisième accouchement.



11 - Chevaucher les dragons. Plusieurs dragons apparaissent pendant cette bande-annonce. Il faut s'avoir qu'à l'époque, ils étaient bien plus nombreux que durant Game of Thrones. Chaque membre (ou presque) de la famille Targaryen est lié à un reptile volant et ils représentent toujours de formidables armes de destructions massives. On peut voir Daemon et Rhaenyra avec un casque sur la tête se regarder. Peut-être que ce regard complice précède une petite promenade aérienne.



12 - Tentative d'assassinat. La dernière scène montre toute la haine qui peut exister entre Alicent et Rhaenyra. On voit Alicent courir vers la princesse armée d'une dague que nous connaissons bien : la dague qu'Arya a utilisé pour tuer le roi de la nuit dans Game of Thrones. Elle était déjà forgée à l'époque et représentera un clin d'oeil fort. Cette scène pourrait suivre celle durant laquelle le deuxième fils d'Alicent et Visérys, Aemond, perd un oeil après une dispute avec Lucerys Velaryon son neveu et fils de Rhaenyra et Laenor...

