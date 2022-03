"House of the Dragon" : une date et des nouvelles images du préquel de "Game of Thrones"

Milly Alcock et Emily Careyen jeunes Rhaenyra et Alicent dans "House of the Dragon"

Vous pouvez sortir votre agenda et entourer de rouge la date du 21 août 2022. La série House of the Dragon, spin-off de la glorieuse Game of Thrones a enfin sa date de diffusion officielle. Aux États-Unis (comme en France avec la diffusion en simultanée proposée par OCS), les nouvelles aventures de la famille Targaryen vont de nouveau nous faire vibrer dès cet été. Les fans français devront mettre leur réveil le 22 août 2022 à 3 heures du matin pour découvrir le premier épisode de cette nouvelle série qui raconte les aventures des ancêtres de Daenerys Targaryen, notre mère des dragons préférée.

Détail amusant du calendrier pour les fans de fantasy, HBO a délibérément choisi d'affronter frontalement l'autre mastodonte du genre attendu début septembre : The Rings of Power, la superproduction inspirée par l'oeuvre de J.R.R. Tolkien Le Seigneur des Anneaux qui débarquera sur Amazon Prime Video le 2 septembre 2022. Les fans de magie et d'épées auront-ils le temps et l'énergie de regarder les deux séries ou l'une d'elle va-t-elle faire plier l'autre ? Réponse à la fin de l'été.

Pour patienter un peu, de nouvelles images de House of The Dragon ont été diffusées ce 30 mars. L'occasion de se familiariser avec de nouveaux noms et visages.

Milly Alcock et Emily Careyen jeunes Rhaenyra et Alicent dans "House of the Dragon" Crédits : HBO Emma D'Arcy en Princesse Rhaenyra Targaryen Crédits : HBO Matt Smith en Prince Daemon Targaryen Crédits : HBO Olivie Cooke jouera Alicent Hightower Crédits : HBO Rhys Ifans incarnera Otto Hightower, la Main du roi et père d'Alicent Crédits : HBO Paddy Considine sera le roi Viserys Targaryen Crédits : HBO Fabien Frankel jouera Sir Criston Cole Crédits : HBO Steve Toussaint et Eve Best respectivement Lord Corlys Velaryon et la princesse Rhaenys Targaryen Crédits : HBO Sonoyo Mizuno jouera Mysaria Crédits : HBO 1 / 1