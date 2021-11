"House of Gucci" : l'histoire vraie de Patrizia Reggiani, la veuve noire qu'incarne Lady Gaga

Elle est l'héroïne de House of Gucci, le dernier film signé Ridley Scott, réalisateur qui, pour 2021, s'intéresse à des histoires vraies. Il y a eu Le Dernier Duel en octobre dernier. Adaptation du livre Le Dernier Duel d'Eric Jager qui conte le duel Carrouges-le Gris de 1386, un des derniers duels judiciaires en France. Avec House of Gucci, le réalisateur se rapproche de nous temporellement et nous plonge dans un autre règlement de comptes bien plus contemporain et glamour.

L'histoire raconte la rencontre entre deux jeunes Italiens : Patrizia Reggiani, une jeune femme d'origine modeste et Maurizio Gucci, l'héritier calme et discret de la célèbre maison de luxe italienne. Le film s'intéresse à cette histoire vraie qui a défrayé la chronique. Une histoire d'amour qui s'est terminée dans le sang.

Ridley Scott utilise une source principale pour tisser son scénario : The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed écrit par Sara Gay Forden en 2000. Une biographie qui s'intéresse à la totalité de la famille Gucci et s'attarde tout particulièrement sur Patrizia Reggiani, la femme qui commandita l'assassinat de son époux et père de ses filles, Maurizio (Adam Driver dans le film).

Patrizia ne naît pas dans le luxe. Elle naît Martinelli à Vignola en Italie du Nord, d'un père inconnu et prend le nom de son beau-père, Ferdinando Reggiani. Elle est adoptée par ce riche entrepreneur milanais et prend son nom. Le film de Ridley Scott s'attarde avec émotion sur la rencontre entre Patrizia et Maurizio. Une rencontre née du désir ardent de Patrizia de devenir une Gucci. Mais cette ambition cache aussi une histoire d'amour véritable, une passion. L'argent et le statut social sont des attraits considérables pour la jeune femme mais il y a autre chose entre Maurizio et Patrizia. Elle épouse en 1973 Maurizio Gucci, avec qui elle eut deux filles, Allegra et Alessandra.

Pendant les années 1980, Patrizia mène une vie mondaine. Elle est l'une des femmes importantes du monde de la mode. Son mari qui se destinait initialement à la carrière d'avocat connaît lui aussi une gloire professionnelle importante en reprenant le business familial après la mort de son père. L'un des défis de Maurizio, téléguidé par le sens des affaires inné de sa femme si l'on croit la lecture de Ridley Scott, a été de devenir l'actionnaire majoritaire de l'entreprise en évinçant un à un d'autres membres de sa famille.

Les années 85-86 sont très difficiles pour le couple. Maurizio doit fuir le pays pour la Suisse afin d'éviter l'action de la justice. La famille Gucci n'était pas particulièrement scrupuleuse avec la réglementation fiscale... Il se met en couple avec une autre femme plus jeune, Paola Franchi, incarnée par l'actrice Camille Cottin dans House of Gucci et ne reviendra jamais auprès de sa femme. Une trahison que ne supportera pas Patrizia. En 1991, leur divorce est officiellement prononcé. Dans le cadre de la convention de divorce, Patrizia perçoit l'équivalent d'une pension alimentaire annuelle de 500.000 dollars. En 1992, il lui est diagnostiqué une tumeur au cerveau, qui est retirée sans aucune séquelle. En 1993, c'est la goutte d'eau. Maurizio est contraint de vendre Gucci à Investcorp pour la modique somme de 120 millions de dollars. "J’en voulais beaucoup à Maurizio à l’époque, expliquait Patrizia Reggiani au Guardian, en 2016 : Mais je lui en voulais par-dessus tout, d’avoir perdu l’affaire familiale. C’était absurde et un vrai échec. J’étais remplie de rage mais je n’y pouvais rien. Il n’aurait pas dû me faire ça".

Patrizia laisse sa rage dominer sa vie et enchaîne les coups de téléphone menaçants et insultants envers son ex-mari. Et, le 27 mars 1995, son ex-mari est tué par balle, à son arrivée au travail, par un tueur à gages qu'elle a engagé. Le lendemain de l'assassinat, Patrizia revient dans l'appartement familial avec ses filles et expulse Paola Franchi. Une scène incroyable que retranscrit avec gourmandise Ridley Scott dans son film. Sans avoir eu le temps de se remarier avec sa nouvelle compagne, la fortune de la famille revient aux deux filles du couple.

La faute à une tumeur ?

Deux ans plus tard, le 31 janvier 1997, Patrizia Reggiani est arrêtée puis est reconnue coupable d'avoir organisé le meurtre de son ex-mari. Elle est condamnée à 29 ans de prison. La presse la qualifie alors de veuve noire. Pour les filles de Patrizia et Maurizio cet assassinat serait le résultat d'une modification de la personnalité de leur mère liée à sa tumeur au cerveau. L'argument ne convainc pas totalement la justice qui en 2000, a confirmé la condamnation mais réduit la peine à 26 ans de réclusion. Après cet appel infructueux, Patrizia Reggiani a tenté de se suicider en se pendant avec un lacet, mais elle a été secourue à temps.



En octobre 2011, elle se voit offrir la possibilité d'une prison ouverte, mais refuse, déclarant : "Je n'ai jamais travaillé de ma vie, ce n'est pas maintenant que je vais commencer." Cinq ans plus tard et après 18 ans de prison, Patrizia est libérée grâce à sa bonne conduite. Cette sortie intervient plus tôt que prévu en raison d'une remise de peine pour bonne conduite. Patrizia Reggiani n'a pas eu à rechercher un travail alimentaire puisqu'elle bénéficiait en raison de plusieurs accords de rentes confortables. La femme aujourd'hui âgée de 72 ans a fait plusieurs déclarations à la presse en marge de l'annonce du film de Ridley Scott pour dire son mécontentent. Elle explique notamment qu'elle aurait aimé rencontrer celle qui l'incarne à l'écran, Lady Gaga.