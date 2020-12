Hommage à Claude Brasseur l dans RTL Pop Ciné

publié le 26/12/2020 à 12:00

Le cinéma français est en deuil depuis que nous avons apprit la disparation de l'un de ses piliers. L'acteur laisse derrière lui une filmographie qui parle à chacun d'entre nous. Que ce soit dans La Boum ou dans Camping, il a traversé toutes les générations de cinéaste et cinéphiles. Sur scène ou sur grand écran il n'a pas hésité à donner de son talent toute sa vie pour notre plus grand bonheur.

Claude Brasseur a tourné dans 90 films dans sa carrière Crédit : La Bäm Filmverleih / Alain Guizard / Capture d'écran YouTube

Et puisque nous sommes en pleine période de fêtes, nous jouerons avec ces films incontournables qui reviennent année après année envahir nos écrans de télévision de Sissi l'impératrice aux téléfilms de Noël !

Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion Crédit : Capture d'écran YouTube

Tout un tas de surprises à découvrir également en écoutant l'émission en direct ou en replay sur le site rtl.fr !

Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange ! Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.en vente sur le site : lagrange.fr.



Poppy de Lagrange

En plus d'une extraordinaire machine à Pop-Corn on vous gâte avec l'intégrale en DVD des films Harry Potter et Les Animaux Fantastiques PLUS pour le super champion un coffret Pop Culture qui regroupe 20 films cultes du cinéma PLUS pour un autre d'entre vous, une Smartbox PLUS enfin une game-box Apéros des Tontons offerte par Hugo Images ! Elle n'est pas magique cette fin d'année avec Pop Ciné ?

Un scène du film Harry Potter Crédit : DR

Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche