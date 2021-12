"Hawkeye" (Disney+) : la nouvelle série de Marvel vise-t-elle juste ?

On est le 2 décembre et ça y est sur les plateformes vidéo vont fleurir des contes de Noël

mais cette année, nous en avons trouvé un pas comme les autres : la nouvelle série Marvel, Hawkeye, un conte de Noël... de super-héros ! Hawkeye, en français Œil de Faucon, c’est un des Avengers. Celui avec sans doute le pouvoir le moins spectaculaire : il n’est ni super fort comme Hulk, ni super équipé comme Iron Man. Lui, son truc, c'est qu'il est super précis. C’est le Robin des Bois de chez Marvel, l’homme qui ne rate jamais sa cible avec son arc et ses flèches. Avouez que c’est un peu juste pour combattre des armées entières d’extraterrestres...

De quoi parle donc cette série ? Nous sommes deux ans après le dernier Avengers End Game dont Hawkeye a gardé des séquelles puisqu’il est sourd d’une oreille et équipé d’une aide auditive. C’est pas Captain America mais Captain Audika. Bref, il est à New-York avec sa marmaille, trois gamins et ils doivent justement rentrer à temps à la maison pour Noël où la maman les attend. Sauf qu’évidemment il va tomber sur un os. Et là c’est pas un os, c’est carrément un squelette entier. Confronté à une guirlande de méchants, il va en plus se retrouver avec une gamine dans les pattes...

Cette jeune femme, c’est Kate Bishop, une sorte de Hawkeyette puisqu’elle est fan de lui et tout aussi balèze au tir à l'arc. Oui ça c’est la touche Marvel. Depuis plusieurs années, comme ça sent un peu trop la transpi et la testostérone dans le vestiaire des super-héros, ils ont décidé de féminiser à fond. C’est ainsi que bientôt, toujours sur Disney+, on verra Hulk au féminin dans la série She-Hulk et Iron Man en mode woman avec Ironheart. Et dans le prochain Thor, c’est sa chérie jouée par Natalie Portman qui portera le fameux marteau magique du dieu scandinave.

Dans Hawkeye, il y a la magie de Noël à New-York, là-bas les illuminations c'est quelque chose et la série a des faux airs de Piège de Cristal sans Bruce Willis mais avec Hawkeye, joué par Jérémy Renner, qui a plus peur de se faire engueuler par sa femme si quand il arrive la dinde est froide que par des hordes de super-vilains. Il forme avec Kate Bishop interprétée par Hailee Stenfeld, un duo façon "buddy movie des années 90" genre l’Arme Fatale. Avec une touche de l’Emmerdeur de Francis Veber, enfin de l’Emmerdeuse, puisque la Kate en question est un véritable boulet pour Hawkeye...

Il y aura en tout 6 épisodes, à raison d'un par semaine sur la plateforme Disney+ qui multiplie les séries du genre : WandaVision, Loki, What If...?, Falcon et le Soldat de l'hiver sont déjà passés par là.