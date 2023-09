Grève à Hollywood : vos séries seront-elles bientôt de retour ?

Les scénaristes devraient reprendre le fil de leurs histoires. Après cinq mois de grève historique, l'industrie hollywoodienne pourrait se remettre en marche. Si les acteurs ont décidé de poursuivre leur mouvement contestataires, les scénaristes, sont enfin parvenus à trouver un accord de principe avec les studios de cinéma. Cette nouvelle pourrait mettre un terme à l'imposante paralysie de toute l'industrie américaine qui a suspendu la production de vos films et séries préférés.



Un accord de principe a été trouvé, mais il doit encore être ratifié par les grévistes. Cependant, le dénouement approche puisque lors de la précédente grève, en 2007, l'accord de principe avait été voté à 93%. Le mouvement de contestation a débuté le 2 mai dernier et a duré près de cinq mois. Le syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA) réclamait notamment de meilleurs salaires, un intéressement en cas de succès des productions sur les plateformes de streaming et des garde-fous contre l'essor de l'intelligence artificielle.

Les scénaristes devraient retourner au travail dans les prochains jours. Les émissions programmées le soir devraient donc revenir à l'écran, mais ils n'auront pas forcément d'acteurs disponibles puisqu'ils ont également rejoint la grève cet été. Sauf qu'aucun accord n'a encore été trouvé pour leur corps de métier, car les négociations ont lieu avec des interlocuteurs différents. L'annonce de la fin de la grève des scénaristes est un bon signe, mais la suite de votre série préférée est encore suspendue.

