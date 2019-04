publié le 10/04/2019 à 11:45

"Tell me more, tell me more"... Que s'est-il vraiment passé pendant l'été où Danny Zucko (John Travolta) et Sandy Olsson (Olivia Newton-John) se sont rencontrés dans Grease ? Les fans du film sorti en 1978 le découvriront bientôt comme l'a dévoilé The Hollywood Reporter.



Ce préquel, qui se déroule donc avant les événements de Grease, s'intitule Summer Loving, en référence à Summer Nights, la célèbre chanson de Grease où Danny et Sandy racontent chacun de leur côté leur été australien à leurs camarades du lycée. Le média américain rapporte que John August (Charlie et la Chocolaterie, Big Fish) s'occupera du script. La production sera assurée par Temple Hill (First Man) dans les studios Paramount.

Aucune date de sortie n'a été annoncée, ni le casting. Ce ne devrait être qu'une question de mois avant de découvrir les jeunes interprètes de Danny et Sandy, l'un des couples les plus mythiques des années 80.

> Grease - Summer Nights HD