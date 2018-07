Grease et John Travolta dans La Curiosité

publié le 28/09/2017 à 20:00

Première partie : Dans les coulisses de la comédie musicale Grease

Grease

Bienvenue à Mogador pour la réouverture de cette salle après un an de travaux et pour la première d’une comédie musicale très attendue…Grease ! Immortalisée par John Travolta et Olivia Newton-John au cinéma, saviez-vous que cette comédie musicale a été créée des années auparavant à Chicago et que personne n’y croyait ? Patrick Niédo, spécialiste de l’histoire de Broadway nous fait découvrir tous les secrets d’un succès qui ne se dément pas depuis 45 ans.



à paraître : Hello Broadway aux éditions Ipanema le 26 octobre

Hello Broadway

à lire : Histoire des comédies musicales publié chez Ipanema

Histoire des comédies musicales

Deuxième partie : portrait de John Travolta

Il y a 40 ans, le public découvre John Travolta dans Grease, il a 23 ans et porte le perfecto, la banane et il est coool ! Comment tout a commencé ? Récit avec Vincent Perrot.