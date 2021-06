publié le 12/06/2021 à 10:15

Gossip Girl est sans aucun doute l'une des séries emblématiques des années 2000. Adaptée des romans éponymes de Cecily von Ziegesar, elle raconte en six saisons le quotidien de la jeunesse dorée de Manhattan, traquée par une "blogueuse" qui dévoile au grand jour leur plus grand secret.

Sexe, adultère, drogue, cadavres, mensonges... Tout ce que ce petit groupe mené à la baguette par Blair Waldorf tente de cacher, Gossip Girl, dont la voix off est celle de Kristen Bell, le révèle au grand jour "sur les Internets" et par sms. Neuf ans plus tard, c'est une toute nouvelle génération d'Upper East Siders qui va prendre la relève sur la plate-forme HBO Max aux États-Unis à partir du 8 juillet prochain. La date de la diffusion en France n'est pas encore connue.

La bande-annonce de ce Gossip Girl 2021 diffusée ce 10 juin a des airs de déjà-vu pour les fans de la série-mère : les uniformes des écoles privées de Constance Billard (pour les filles) et St Jude (pour les garçons), les marches du MET pour les pauses café, les penthouses, les dressings qui font la taille de votre appartement, les baisers volés entre deux portes cachées... Et pourtant, Joshua Safran, le producteur du premier Gossip Girl, a réussi à se renouveler.

Les réseaux sociaux, nouveaux rois de la jeunesse

C'est effectivement ce qui frappe dès les premières minutes de la bande-annonce de ce nouveau GG : tous et toutes sont armés de smartphones. Selfies, la vie en filtres sur Instagram, travail d'influenceuse et d'influenceur, sms tapés à la vitesse de l'éclair... En cela nous sommes bien en 2021 où le téléphone et ses réseaux sociaux sont devenus un des centres de nos vies. Gossip Girl l'a bien compris et dorénavant elle opère sur le célèbre réseau social en postant des photos que nos héros et héroïnes auraient préférées cachées ou oubliées.

Les scandales des amours naissants et adultères se passent désormais sur Instagram Crédit : Capture d'écran YouTube

Une série plus inclusive

Cela n'aura pas échappé que cette nouvelle génération de Gossip Girl est plus en phase avec notre société. "Il n'y avait pas beaucoup de représentations (de minorités, ndlr) la première fois dans la série. J’étais le seul écrivain homosexuel à cette époque. Même lorsque j’étais élève dans une école privée à New York dans les années 90, cette école ne reflétait pas nécessairement ce qui se passait dans Gossip Girl", avait avoué Joshua Safran au média américain Venture, en 2019, avant d'ajouter : "Quoi qu'il en soit, c'est une erreur qu'il entend bien rectifier dans le reboot de la série, qu'il va lui-même diriger. "Les personnages principaux seront non-blancs. Il y a plus de contenu queer cette fois. La série sera représentative du monde d'aujourd'hui, de l'origine de la richesse et des privilèges, et comment ces adolescents vont gérer ça".