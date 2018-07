"Ghost in the Shell" et Loïc Nottet dans "Laissez-vous tenter" du 29 mars 2017

Deux nouveautés au rayon disques cette semaine : Devant nous, le 22e album de Roch Voisine et Selfocracy, le 1er disque de Loïc Nottet.

Scarlett Johansson est l'héroïne de "Ghost in the Shell"

Au programme, Scarlett Johansson se confie sur son rôle dans Ghost in the Shell et coup de cœur pour le film Orpheline, deux films en salles ce mercredi 29 mars.

REPLAY - Au programme, les sorties cinéma de la semaine avec "Ghost in the Shell" et le premier album de Loïc Nottet, vainqueur de la saison 6 de "Danse avec les stars".

