et Charlotte Arrigoni

publié le 29/03/2017 à 09:37

Deux mois avant sa 70e édition, l'affiche officielle du Festival de Cannes a été dévoilée ce mercredi 29 mars. Après la magnifique image du Mépris de Jean-Luc Godard en 2016, ou encore Marcello Mastroianni en 2014, c'est au tour de Claudia Cardinale de prendre la pose pour l'édition 2017. L'immense actrice italienne, inoubliable dans Le Guépard de Luchino Visconti en 1963, est de toute beauté sur cette affiche rouge. La comédienne virevolte devant le chiffre 70 en lettres d'or qui se détache de ce mouvement, quasi artistique. Avec Monica Bellucci en maîtresse de cérémonie et Claudia Cardinale sur l'affiche, cette édition anniversaire de Cannes met l'Italie à l'honneur.



La 70e édition du Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai prochain. Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar en est le président, et l'actrice Monica Bellucci la maîtresse de cérémonie. La sélection officielle des filmes en compétition aura lieu le 13 avril prochain.

Vous la reconnaissez ?

C'est Claudia Cardinale sur la très belle affiche du 70eme festival de Cannes. pic.twitter.com/t1GN728R7G — Dominique Mari (@dommmari) March 29, 2017