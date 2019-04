publié le 30/04/2019 à 04:32

C'est l'histoire d'un viticulteur qui a voulu lier son métier et l'une de ses séries préférées : Game of Thrones. Thibault Bardet, 29 ans, un jeune viticulteur girondin a crée et commercialisé deux cuvées inspirées de la série dont la 8e saison est actuellement diffusée à travers le monde.



La première cuvée le "Dornish Wine", vendue sur l'appellation Castillon Côtes de Bordeaux a été lancée il y a deux ans pour 17 euros et il faut débourser 29 euros pour la seconde cuvée "Imp's Delight, Dornish Wine", conçue à partir de vignes sur les parcelles de Saint-Émilion. À ce jour, 15.000 bouteilles ont déjà été vendues et les 30.000 restantes devraient s'écouler dans les prochaines semaines selon Thibault Bardet.

Pour créer ces cuvées, le viticulteur a pu compter sur George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. "C'est énorme le travail de l'auteur sur la description des vins. J'avais à peu près 40 pages de document. Au final, avec les détails mis bout à bout ont avait énormément de matière".

Pour concevoir sa bouteille, le viticulteur a regardé presque au ralenti les scènes où il était question de vin. "J'ai voulu des bouteilles qui puissent être vues dans les épisodes. Donc j'ai voulu quelque chose de traditionnel, vraiment une bouteille-flacon".



HBO, qui détient les droits de la série, a directement écrit à Thibault pour le féliciter, mais aussi et surtout pour lui demander de stopper sa production. Ce qu'il a accepté, presque sans rechigner. "Je ne suis qu'un petit producteur. Face à la puissance de HBO je ne peux pas m'amuser à les fâcher".