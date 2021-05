"Game of Thrones" : les premières images du spin off dévoilées

Les premières images de la série "House of the Dragon" ont été dévoilées

publié le 05/05/2021 à 21:59

Les fans vont enfin pouvoir mettre des visages sur des noms, de quoi les faire patienter avant les premiers épisodes. Le compte officiel de la série House of the Dragon, spin off tant attendu de Game of Thrones, a partagé ce mercredi 5 mai sur Twitter, trois photos des personnages de la série, dont les premiers épisodes sont attendus pour 2022.

Alors que l'on connaissait les principaux membres du casting, on en sait un peu plus sur les costumes et le visuel de cette série annoncée comme le préquel du succès mondial Game of Thrones. On découvre donc les personnages de la princesse Rhaenyra Targaryen et du prince Daemon Targaryen, interprétés par Emma D’Arcy et Matt Smith (Doctor Who). Ils camperont donc les aïeux de Daenerys Targaryen, héroïne que la série originale.

On retrouve aussi Alicent Hightower et Otto Hightower, joués par Olivia Cooke (Ready Player One) et Rhys Ifans (Coup de foudre à Notting Hill, The Amazing Spider-Man), ainsi qu'un personnage intitulé The Sea Snake (le serpent des mers), interprété par Steve Toussaint.

Du côté du casting, on ne l'a pas encore vu avec sa chevelure argentée, mais c'est Paddy Considine qui incarnera Viserys Targaryen, le cinquième roi Targaryen à s'asseoir sur le Trône de Fer. On est donc quelques générations et siècles avant les événements de Game of Thrones.

Feu et Sang. La série House of the Dragon arrive en 2022 sur OCS. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/nvjEmIYGio — OCS (@OCSTV) May 5, 2021