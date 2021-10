Du feu, des chevelures argentées, des épées, des rois et du sang ! Ça y est Game of Thrones est de retour sur nos écrans. Après la fin de la série principale vient le temps des spin-off qui vont nous plonger dans le passé ou les arcanes des familles de Westeros. HBO Max commence par le gros morceau : la famille Targaryen avec sa série House of the Dragon qui arrivera sur nos écrans en 2022.

Dans ce premier teaser révélé le 5 octobre 2021, HBO nous laisse apercevoir ses nouveaux personnages et c'est la voix sombre de l'acteur de The Crown, Matt Smith qui donne le ton. Costumes impeccables, trône de fer intact... Tous les ingrédients de ce grand spectacle qui a fait vibrer les téléspectateurs pendant des années avec Game of Thrones semblent de retour.

On découvre donc la princesse Rhaenyra Targaryen (jouée par Emma D’Arcy) et Daemon Targaryen (Matt Smith). Leurs cheveux blancs reconnaissables entre mille ne peuvent qu'intriguer le public. Rhaenyra et Daemon Targaryen ont bien un lien avec Daenerys Targaryen que l'on connait bien mieux. Mais ce ne sont pas les parents ou même les grands-parents du personnage incarné par Emilia Clarke. Il s'agit d'ancêtres directs. House of the Dragon a une intrigue qui se déroule des siècles avant les aventures de Jon, Cersei, Arya et les autres dans Game of Thrones.

L'intrigue va d'ailleurs tourner autour de ce couple incestueux (une tradition dans la famille Targaryen) et de leur lutte pour le pouvoir. Une guerre intra-familiale et géopolitique comme on aime et qui a pour nom : la Danse des Dragons. Nous avons déjà hâte !