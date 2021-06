"Friends" : qu'est devenue Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) ?

Lisa Kudrow a eu une riche carrière depuis son rôle dans 'Friends" Crédits : AFP / Warner / Montage RTL.fr C'est son rôle de Phoebe qui reste la référence de sa carrière Crédits : NBC Lisa Kudrow dans "Mon comeback" Crédits : Warner Lisa Kudrow est apparue dans "Cougar Town" avec Courteney Cox Crédits : ABC On a aussi vu l'actrice dans le film "Table 19" Crédits : Fox Lisa Kudrow dans "Mort à 2020" Crédits : Netflix 1 / 1

Comme ses meilleures amies Jennifer Aniston et Courteney Cox, Lisa Kudrow n'a jamais vraiment disparu des écrans avec la fin de la série Friends. Télévision, cinéma... Celle qui incarnait la toujours fantasque Phoebe Buffay n'a pas fait de pause dans sa carrière.

Après la fin de la série pour laquelle elle a reçu Emmy Award du meilleur second rôle féminin dans une série comique et une rémunération record à la télé, Lisa Kudrow débarque sur le câble avec Mon comeback sur le network toujours qualitatif HBO en 2005. Pour cette série, elle cumule les casquettes : actrice, co-créatrice, scénariste et productrice exécutive. La série ne survivra pas à son 13e épisode cependant.

En 2007, elle joue aux côtés d'Hilary Swank dans le film PS : I love you. L'année suivante, elle lance une web-série intitulée Web Therapy, où elle joue une psychothérapeute qui propose à ses patients des rendez-vous express de 3 minutes en ligne. La série connaît un beau succès malgré le format assez innovant pour l'époque. Elle est adaptée sur Showtime et tous les anciens colocataires de Friends y ont tous fait des apparitions sauf Jennifer Aniston.

Presque 10 ans après, elle fait son retour dans la finalement très bien nommée série Mon comeback pour une deuxième saison. Son rôle lui vaudra une nouvelle nomination pour l'Emmy de la meilleure actrice dans une comédie. Le grand public se souviendra plus de son rôle dans Nos pires voisins au cinéma qui est un immense succès.

Outre quelques apparitions ici et là et du doublage, elle s'aventure dans d'autres genres : le thriller avec The Girl in the Train et Emily Blunt ou le drame avec Table 19. Dernièrement, et avant la grande réunion des acteurs de Friends, nous avons pu l'apercevoir dans la comédie Booksmart et la série de Netflix Space Force. Elle est aussi remarquée pour son rôle hilarant et satirique d'une conseillère presse de Donald Trump dans Mort à 2020.