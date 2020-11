François Ozon se confie à RTL sur son prochain film avec Sophie Marceau

publié le 23/11/2020 à 10:15

François Ozon est un réalisateur prolifique : son prochain film est déjà tourné. Tout s'est bien passé sera le 20e long-métrage du cinéaste en un peu plus de 20 ans de carrière. C'est l'adaptation d'un roman qui raconte comment un père victime d'un AVC va demander à sa fille de l'aider à mourir.

Un sujet difficile et un casting inédit chez François Ozon : on y verra André Dussolier et Sophie Marceau. "Je n'ai pas vraiment le recul pour en parler. C'était un film important pour moi, parce qu'il est adapté d'un livre d'Emmanuèle Bernheim qui est une écrivain-scénariste avec qui j'ai notamment travaillé sur Sous le sable et Swimming Pool", démarre le réalisateur.

"C'est son récit que je raconte : une relation entre un père et sa fille. Et c'était très important aussi pour moi de travailler pour la première fois avec Sophie Marceau, que j'avais déjà rencontrée. Il y avait eu des projets qui n'avaient pas pu se faire (...) On se croise depuis assez longtemps et ce qui est amusant, c'est que dans Été 85, il y a un hommage à Sophie Marceau et à La Boum. C'était donc bien d'avoir cette continuité et de tourner avec elle pour la première fois", poursuit-il. Tout s'est bien passé devrait sortir sur nos écrans à l'automne 2021