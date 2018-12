et Nassim Aziki

C'est probablement l'une des comédiennes les plus appréciées du public. Alexandra Lamy présidera le jury de la 22e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, du 15 au 20 janvier 2019.



"Je suis super contente [de présider ce Festival, ndlr]. J'adore la comédie, je viens de là, donc pour moi ça me parle. Les femmes aussi peuvent être présidentes. C'est chouette même si j'ai un peu le trac (...) C'est un petit peu stressant", confie l'actrice sur RTL.

Alexandra Lamy s'est fait connaître dans Un gars une fille au début des années 2000. La comédienne de 46 ans a tourné pour François Ozon (Ricky - 2009), James Huth (Lucky Luke - 2009, Brice de Nice - 2005), Dominique Farrugia (Bis - 2015) et Éric Lavaine (Retour chez ma mère - 2016) et plus récemment pour l'ancien président de l'Alpe d'Huez, l'an dernier, Franck Dubosc (Tout le monde debout - 2017).

Rendez-vous du 15 au 20 janvier 2019 pour la 22e édition du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, un événement en partenariat avec RTL.