publié le 20/05/2019 à 11:57

Les frères belges, Luc et Jean-Pierre Dardenne, sacrés au Festival de Cannes en 1999 avec Rosetta et en 2005 pour L'enfant reviennent avec Le Jeune Ahmed, présenté lundi 20 mai 2019 en compétition officielle. Les deux cinéastes dressent le portrait glaçant d'un adolescent radicalisé, instrumentalisé par son imam.



Le jeune garçon décide de passer à l'acte et d'attaquer une de ses professeures avant d'être placé dans un centre de déradicalisation. Dans ce lieu nouveau, il va devoir confronter ce qu'il croit être sa foi aux préoccupations d'une personne de son âge, notamment l'éveil du désir.

Ce film sobre, sans fioriture ni morale, est basé sur un sujet anxiogène. "On a fait un film qui essaye de prendre la mesure de ce qu'est la radicalisation religieuse, on n'a pas cherché à trouver les raisons pour lesquelles il [Ahmed] est radicalisé", explique Luc Dardenne au micro de RTL avant d'ajouter : "On fait du cinéma, on n'écrit pas un livre de psychologie sociale sur le radicalisme."

Un autre point fort du Jeune Ahmed, qui est une constance des frères Dardenne est de savoir donner leur chance à des personnes qui n'ont encore jamais fait de cinéma ou presque. Dans le passé, le duo a, parmi d'autres, propulsé Jérémie Renier ou bien Emilie Dequenne. C'est aussi le cas pour le jeune comédien qui porte le rôle-titre, Idir Ben Addj, un Belge d'origine marocaine dont la famille est musulmane.

> Le Jeune Ahmed - Un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne