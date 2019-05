Festival de Cannes 2019 : Penélope Cruz entourée de Pedro Almodovar et Antonio Banderas

Festival de Cannes 2019 : Penélope Cruz entourée de Pedro Almodovar et Antonio Banderas Date :

Festival de Cannes 2019 : Rossy de Palma et sa tenue extravagante

Festival de Cannes 2019 : Rossy de Palma et sa tenue extravagante Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date :

publié le 17/05/2019 à 19:59

Quatrième journée sur la Croisette. Le Festival de Cannes continue d'éblouir le monde entier ce vendredi 17 mai, et ce, jusqu'au 25 mai prochain. Côté compétition, le jury, présidé cette année par le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, met à l'honneur l'Angleterre avec Jessica Hausner et l'Espagne avec Pedro Almodovar.



En fin d'après-midi, le public cannois a donc découvert Little Joe le long-métrage de l'autrichienne Jessica Hausner. Habituée de la Croisette grâce à son ancienne vie de scripte pour le cinéaste plusieurs fois palmé Michael Haneke, la jeune réalisatrice est pour la première fois nommée.

L'histoire est celle d'une plante génétiquement modifiée qui aurait le pouvoir de transformer les humains en animaux. Un scénario plus qu'original qui devrait certainement plaire à Yórgos Lánthimos, membre du jury, qui a lui-même animalisé ses acteurs dans The Lobster (Prix du jury, 2015).

Dans Douleur et Gloire, le réalisateur espagnol Pedro Almodovar évoque l'enfance, le cinéma, les fantasmes et les amours de jeunesse mais également la maladie, la drogue ou la soudaine incapacité à créer. Une oeuvre personnelle sur sa propre vie, bien que son acteur principal ne valide qu'à moitié cette théorie. "Pedro aime à dire que ce n'est pas une autobiographie mais une auto-fiction, c'est un moyen qu'il a utilisé pour se réconcilier avec lui-même", a confié Antonio Banderas sur RTL.

> Douleur et Gloire : l'art Almodovar Crédit Média : M6 | Durée : 02:16 | Date : 17/05/2019