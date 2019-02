"Experts Miami", "NCIS" : l'actrice Lisa Sheridan est décédée

publié le 28/02/2019 à 15:47

Lisa Sheridan a été retrouvée morte ce lundi 25 février à son domicile, à La Nouvelle-Orléans. L'information a été confirmée par son agent au magazine People.



"Nous aimions tous Lisa et sommes dévastés par l'annonce de sa mort", indique-t-il. "Elle est décédée ce lundi matin, à son appartement de la Nouvelle-Orléans. On attend les conclusions du légiste pour connaître les causes de son décès". La thèse du suicide a été écartée d'emblée : "toute suggestion contraire est absolument non fondée à 100 %", a poursuivi son agent.

À 44 ans, Lisa Sheridan avait participé à de nombreuses séries télévisées : "Monk", "FBI: portés disparus", "Mentalist", ou encore les "experts Miami" et "NCIS". Elle avait été en couple avec l'acteur Ron Livingston, vu dans "Sex And The City" et "Dr House". Les deux acteurs s'étaient fiancés en 2001, avant de se séparer deux ans plus tard.