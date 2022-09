INVITÉ RTL - Fianso : "D’où on vient, on s’interdit beaucoup de choses"

Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Poète, rappeur, comédien, acteur, Sofiane Zermani, que tout le monde appelle Fianso, enchaîne les succès. Il est à l'affiche de Sous emprise sur Netflix. C'est tout simplement le film le plus regardé au monde sur la plateforme américaine. À 36 ans, il veut lancer un message d'espoir, "quand des plus jeunes que moi me disent 'tu m'inspires', 'tu me donnes énormément d'espoir', 'tu m'aides à me lever le matin', j'en suis plus qu'heureux", confie-t-il, invité de Focus Dimanche sur RTL.

Il veut profiter de sa célébrité et de son relais dans les médias pour passer un message : "Ne lâchez rien dans votre parcours, n'ayez pas peur, surtout. Parce que les endroits d'où on vient, on s'en interdit beaucoup des choses." Il a quitté l'école à 15 ans pour aller travailler sur les marchés avec son père et veut se servir de sa "légitimité" pour faire évoluer la situation des habitants des quartiers difficiles et des zones rurales désertées : "Tout est possible. Concentrez-vous sur le positif, essayer d'être heureux au-delà de tout ça."

"On a fait découvrir une œuvre à une génération plus jeune"

En 2022, après des émissions à succès et des années en tête des classements musicaux, il remet un César lors de la 47e édition de la cérémonie à l'Olympia à Paris. Sofiane Zermani a toujours été motivé par "l'amour des mots et l'art en règle général". En 2018, il interprète Gatsby le Magnifique au Festival d'Avignon, une réussite pour lui : "On a fait découvrir une œuvre à une génération plus jeune qui, d'ailleurs, pour plein d'entre eux, n'en avaient jamais entendu parler. Ne serait ce que ça, c'est déjà une superbe victoire."

Mais l'accès à la culture dans les quartiers défavorisés n'est pas évident. Pourtant, "on avait quand même des acteurs locaux qui se battaient pour nous emmener voir des pièces. Je me souviens, la première fois que je montais sur une scène pour chanter du rap, c'était autour d'un atelier de ma ville à la Mission locale de Blanc-Mesnil. On nous avait emmenés à Bagnolet, sur une scène, chanter Antonin Artaud", finit-il par expliquer.

