"Emily in Paris" : qui est Lucien Laviscount qui joue le séduisant Alfie ?

Emily in Paris ne fait que très rarement dans le désagréable. Les rues de notre scintillante capitale sont toujours impeccables et romantiques. Ses habitants portent des tenues "so chic". Et les acteurs de la comédie romantique de Netflix qui vient de dévoiler sa saison 2 sont toujours particulièrement beaux. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre et les producteurs l'ont bien compris.

La saison 1 de la série de Darren Star avait déjà offert aux téléspectateurs quelques beaux spécimens : Lily Collins tout d'abord, l'héroïne aux allures de mannequin (qu'elle est dans la vie) et Camille Razat pour la beauté parisienne. Du côté de ces messieurs, notre chère Emily n'a pu que tomber sous le charme des Français Lucas Bravo, le cuisinier sexy aux yeux azur, ou encore Victor Meutelet qui est un savant mélange entre Gaspard Ulliel et Jean-Baptiste Maunier.

Mais une nouvelle saison vaut bien un nouveau bourreau des cœurs. La saison 2 a placé Emily au centre d'un énième triangle amoureux. D'un côté, elle voulait vivre une belle histoire avec Gabriel mais l'arrivée dans son cours de français du séduisant britannique Alfie a eu raison de ces certitudes de la saison 1...

Alfie est joué par Lucien Laviscount. Barbe parfaitement taillée, allure ténébreuse de bad boy, sourire ravageur et musculature digne d'un super-héros Marvel. Notre Emily ne pouvait que céder à la tentation. Le comédien britannique né en 1992 n'est pas un débutant. On l'avait déjà aperçu dans les séries Snatch, Katy Keene (une série dérivée de Riverdale) et Scream Queens. Il s'est toujours destiné à la comédie en commençant sa carrière très jeune. Publicités dont une pour la grande chaîne Marks & Spencer à 10 ans seulement, théâtre au lycée, petits rôles... Il obtient son premier rôle important dans la série Grange Hill sur la BBC. Il fait ensuite feu de tout bois pour atteindre la célébrité : il participe à l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother 2011 et s'essaye même à la musique en 2012 sans grand succès malgré tout.

Lucien Laviscount a deux frères Louis et Jules. Il est suivi par près un demi-million d'abonnés sur Instagram. Son rôle dans Emily in Paris pourrait bien lui valoir de nouveaux jolis rôles à la télévision ou au cinéma. Et Alfie a sans doute encore quelques tours dans son sac pour une saison 3 d'Emily in Paris.