"Eiffel" : Romain Duris et Emma Mackey crée l'intime dans le spectaculaire

C'est l'un des monuments les plus célèbres du monde et il porte le nom de son créateur : la tour Eiffel attire chaque année des millions de touristes à Paris... Le cinéma s'intéresse à celui qui l'a inventé, Gustave Eiffel dans le bien-nommé Eiffel sort mercredi 13 octobre 2021 sur nos écrans...

Il réussit sa double ambition : nous montrer les étapes compliquées techniquement et politiquement de la construction de la tour mais aussi nous dévoiler la vie personnelle de Gustave Eiffel, dont on ne connaît quasiment rien... Vous allez donc découvrir un homme veuf très tôt qui, par hasard, va retrouver son grand amour de jeunesse, Adrienne, mariée à un de ses riches amis...

Eiffel navigue entre l'intime et le spectaculaire... Martin Bourboulon le réalisateur, signe une œuvre qui frappe par sa beauté visuelle et la force des sentiments qu'elle développe. On y comprend l'obsession de cet homme visionnaire et on y découvre ses douleurs. C'est du bel ouvrage, un film populaire comme le cinéma en a besoin ces temps-ci.

La réussite d'Eiffel doit beaucoup au couple Gustave-Adrienne. Romain Duris est Gustave Eiffel, Emma Mackey (Sex Education) joue Adrienne Bourgès. Ce côté plus intime du film fait sa force. C'est de l'inédit et si les scènes de construction sont en effet assez folles, celles où l'on découvre la passion contrariée de ce couple le sont tout autant... Le couple Mackey-Duris dégage une vraie sensualité à l'écran, résultat d'une vraie complicité hors caméra...

Il y a un moment très troublant dans le film, celui où l'on remonte le temps dans la jeunesse des personnages avec, grâce à la technique numérique, un rajeunissement totalement bluffant, notamment pour Gustave, c'est-à-dire Romain Duris.