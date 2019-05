publié le 21/05/2019 à 10:43

"Rebelle. Héros. Arnaqueur. Dieu." Au-dessus du visage de l'icône du foot argentin, ces quatre mots définissent bien le personnage. Dans le documentaire Diego Maradona (le 31 juillet 2019 en salles) présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019 , Asif Kapadia se concentre sur les années 80, soit sur la période napolitaine de Maradona.



"C'est le moment-clef quand il est devenu le meilleur joueur du monde [...] Le club de Naples n'avait rien gagné avant lui", explique le réalisateur du documentaire Amy, présenté à Cannes en 2015.

Une intensité particulière à l'écran : de l'arrivée de Maradona en 1984 au SSC Napoli, jusqu'à son contrôle positif à la cocaïne en 1991 - qui marquera le début de la descente aux Enfers - le footballeur apparaît souvent perdu, comme un enfant dans un monde trop grand pour lui. Le documentaire ne l'épargne absolument pas. Décadence, fête avec excès, sexe à outrance et drogue. On découvre des images hallucinantes de ses dîners avec les parrains de la mafia napolitaine qui le protègent et lui fournissent la cocaïne et les femmes.

Maradona n'a pas été préparé à la notoriété Pelé Partager la citation





Le réalisateur a fait parler sa famille, ses proches... Quelqu'un raconte qu'il fut un tel Dieu vivant à Naples, que les infirmières volaient les tubes de ses prises de sang et allaient prier avec à l’église. Et si on entend la voix de l'ex-footballeur à plusieurs reprises au fil du documentaire, on ne le voit pas.



Une autre star du ballon rond intervient également dans le documentaire, Pelé, et explique que "Maradona n'a pas été préparé à la notoriété" et c'est ce qui entraînera son auto-destruction. Quand il a perdu le foot, rien ne s’est plus jamais bien terminé. Diego Maradona devait voir le film à Cannes, il n'est finalement pas venu. Il a fait savoir qu'il était blessé à l'épaule et qu'il devait rester au Mexique où il est actuellement entraîneur.