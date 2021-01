Coronavirus : le célèbre cascadeur Rémy Julienne est décédé à l'âge de 90 ans

publié le 22/01/2021 à 08:50

Le célèbre cascadeur Rémy Julienne est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 22 janvier des suites de la Covid-19, à l'âge de 90 ans, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

L'homme aux 1.400 productions, qui participa notamment à plusieurs James Bond, était en réanimation à l'hôpital de Montargis (Loiret) depuis le début du mois. Fantomas, La Grande Vadrouille, La nuit américaine c'était lui.

Rémy Julienne, natif de Cepoy (Loiret), près de Montargis, a débuté dans le cinéma en 1964. Alors champion de France de moto-cross, il double Jean Marais sur le tournage de Fantômas. Un homme charmant, simple, généreux en anecdotes et il avait de quoi raconter : il a collaboré à plus de 400 films en 40 ans de carrière. Il a inventé un art, celui de la cascade préparée scientifiquement. Tout était calculé et imperceptible pour le spectateur, pas de trucage numérique à l'époque.

Le goût du risque

Le mot "casse-cou" pour lui c'était péjoratif, pourtant, le goût du risque, il l'avait depuis tout petit. "Mes cousins m'emmenaient en moto chez ma nourrice, je me souviens de cela. Je hurlais comme un cochon qu'on égorge car j'avais peur et quand ils me débarquaient chez ma nourrice, je gueulais encore plus fort car je voulais recommencer", déclarait-il au micro de RTL. Rémy Julienne était l'une des plus grandes personnalités françaises du cinéma international.