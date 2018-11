A La Bonne Heure avec Eric Metayer et Clovis Cornillac

publié le 14/11/2018 à 12:30

Les chatouilles, c'est le premier film d'Andréa Bescond, co-écrit avec Eric Metayer. La comédie dramatique est adaptée du spectacle Les chatouilles ou la danse de la colère interprété par la réalisatrice et récompensé par un Molière en 2016.



Ce long métrage poétique et réaliste, raconte l'histoire d'Odette (Cyrille Mairesse), une petite fille qui se réfugie dans la danse pour oublier le viol qu'elle a subi et qui va tenter de se reconstruire une fois adulte. Une tragédie inspirée par la propre vie d'Andréa Bescond.

Au casting, on retrouve également Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps, Grégory Monte ou encore Ariane Ascaride. Présenté au dernier festival de Cannes dans la sélection Un certain regard, le film a été accueilli par dix minutes d'applaudissements. Les chatouilles sort en salles ce mercredi.

"Les chatouilles" de et avec Andréa et Eric Metayer

L'histoire : Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de "jouer aux chatouilles" ? Adulte, Odette (André Bescond) danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...



