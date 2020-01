et AFP

publié le 30/12/2019 à 22:30

2019 a été une année faste pour les salles de cinéma françaises, avec 213,3 millions d'entrées, soit l'un des meilleurs taux de fréquentation en un demi-siècle. Selon le Centre national du cinéma (CNC), cette bonne dynamique est largement due aux succès des productions américaines dans l'Hexagone.

Les films américains ont représenté 117,76 millions d'entrées en 2019, "soit leur plus haut niveau depuis 1957". En 2019, les films les plus vus en salle sont, dans l'ordre : Le Roi Lion (10 millions), Avengers : Endgame (6,9 millions) et La Reine des Neiges II (6,5 millions).

Quant à la part de marché des films français, elle est en baisse par rapport à 2018 (35% contre 39,3%), avec une baisse de la fréquentation de 5,7% (74,66 millions d'entrées). Un seul film français, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? fait partie du top 5 de 2019, avec 6,7 millions d'entrées.

Selon le CNC, l'année 2019 a également été marquée par un nombre élevé de films au-dessus des cinq millions d'entrées avec cinq films au-delà de ce seuil, soit le plus haut niveau observé sur les dix dernières années.