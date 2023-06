INVITÉ RTL - Qui est "l'idole ultime" de Franck Gastambide avec qui il rêve de tourner ?

Sujet du jour. 21 ans de carrière, 28 films et séries tournés, six nominations. Tout semble réussir à ce petit prodige du septième art né à Melun en 1978. D'origine basque, Franck Gastambide a fait ses débuts en tant de dresseur de chiens au cinéma. À 44 ans, il peut se vanter d'avoir grimpé un à un les échelons du cinéma français, notamment avec sa carrière d'acteur.

Invité de RTL, Franck Gastambide est désormais un réalisateur accompli, mais surtout, une figure incontournable des salles françaises, avec des films comme Les Kaïra ou Taxi 5. Franck Gastambide signe aujourd'hui son dernier film, Medellín, sorti sur la plateforme Amazon Prime le 2 juin dernier. Preuve de son génie, en moins d'une semaine, le film s'est classé numéro un dans plus de 55 pays.

Récit. "Moi qui étais dresseur de chiens au fin fond de la Seine-et-Marne, je me disais "mais en fait, peut-être que je peux rêver à d'autres ambitions, peut-être que moi aussi, un jour, je pourrais réaliser quelque chose. Ç'a mis un peu de temps, je n'étais pas du sérail comme on dit, rien de me destinais à faire ça. J'ai mis un peu de temps, mais on y est maintenant", affirme-t-il.

Après une contemplation du chemin parcouru, Franck Gastambide projette encore d'accomplir de grandes choses. "Le rêve ultime, je fais tout pour y arriver, mais ce n'est évidemment pas simple, comme tu t'en doutes, c'est de tourner avec mon idole ultime : Sylvester Stallone. Si j'arrive à ça, j'ai fini le jeu".

