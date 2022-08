C'est l'histoire qui relate comment jeter 90 millions de dollars à la poubelle sans trop de remords. Alors que sa sortie était assez attendue par les fans, le film Batgirl ne verra finalement pas le jour. Ce sont les studios Warner qui avaient décidé de produire ce film prévu pour la plateforme de streaming HBO Max et qui avaient prévu une enveloppe conséquente de 90 millions de dollars pour réaliser ce volet consacré à la super-héroïne.

Mais ce film, où devaient apparaître Michael Keaton et Leslie Grace dans les rôles principaux, a été tout bonnement annulé par la maison de production alors que les scènes avaient déjà été tournées et qu'avait commencé la post-production. Cette décision a provoqué une onde de choc dans tout Hollywood.

Les deux réalisateurs du film, Adil El Arbi et Bilall Fallah, ont ainsi été prévenus en plein milieu de l'été : "On nous a dit, c'est un nouveau management et un changement de stratégie. Ils peuvent économiser de la thune", a ainsi déclaré à RTL l'un des deux réalisateurs. Car oui, figurez-vous qu'il est possible de faire des économies en jetant un film à près de 90 millions de dollars.

Les raisons qui ont poussé cette annulation est le rachat du groupe Warner par le groupe Discovery. La nouvelle direction a alors trouvé que la somme investie était trop importante pour un film qui n'allait pas sortir en salle. Mais en annulant la sortie, le groupe allait lui pouvoir profiter de déductions fiscales bien juteuses. Les réalisateurs n'ont même pas pu obtenir une copie du film, qui a seulement eu droit à quelques diffusions au siège de la Warner.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info