Ezra Miller : agressions, harcèlement, cambriolage... L'étoile d'Hollywood s'assombrit

Ezra Miller semble désormais abonné aux pages faits divers des journaux. Le comédien américain âgé de 29 ans multiplie depuis plusieurs années les frasques et les polémiques aux conséquences parfois sévères pour son casier judiciaire et sa carrière. Il y a encore quelques années, Ezra Miller était présenté comme l'une des stars montantes d'Hollywood. Talentueux, photogénique, créatif, figure queer... L'acteur révélé par les films We Need to Talk About Kevin ou The Perks of Being a Wallflower triomphait partout. Depuis 2016, Ezra Miller avait intégré deux franchises particulièrement puissantes : Les Animaux Fantastiques (le spin-off d'Harry Potter) et l'univers DC Comics dans le costume de Flash...

Mais ça, c'était avant. Ezra Miller semble s'employer à détruire méticuleusement son image publique depuis quelques années. En 2011, l'acteur a utilisé son premier Joker : il a été interpellé à Pittsburgh avec une vingtaine de grammes de cannabis sur lui. Le parcours judiciaire fut rapide et l'acteur s'est très bien sorti de cette affaire en apparaissant comme un jeune homme un peu rebelle qui consomme, comme beaucoup d'autres, cette drogue. L'affaire semble même amplifier l'aura de "bad boy arty" qu'Ezra Miller construit.

C'est en 2020 qu'une première polémique particulièrement perturbante vient percuter la carrière du comédien. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir le jeune homme étrangler une femme et la projeter au sol à Prikið Kaffihús, un bar de Reykjavik en Islande. Les réseaux sociaux se disputent autour de la séquence : certains évoquent un jeu entre une fan et la star et d'autres évoque une agression. Toujours est-il que l'établissement a demandé à l'acteur de quitter les lieux sur le champ. Une première touche d'instabilité et de violence vient noircir le tableau...

Si cette affaire abîme profondément la réputation d'Ezra Miller notamment grâce (ou à cause) de l'effet d'entraînement des réseaux sociaux, elle n'est rien à côté de l'année 2022. En mars de cette année, le comédien est arrêté à Hawaï. On lui reproche d'avoir été incontrôlable dans un bar à karaoké, hurlant des insultes aux clients et au personnel. Trois semaines après, toujours sur l'île, l'acteur est une nouvelle fois arrêté pour avoir blessé une femme de 26 ans en lui lançant une chaise au visage lors d'une soirée. Un schéma de violence semble se mettre en place et même ses plus ardents défenseurs commencent alors à prendre du recul avec la star. L'affaire de la chaise coûtera 500 dollars au comédien au tribunal mais la vraie sanction fut médiatique : la presse people se fait un plaisir de raconter les détails de cette séquence hawaïenne, vidéos à l'appui.

Accusations de "grooming"

En juin 2022, une cour tribale de la réserve indienne Standing Rock prononce une ordonnance de protection qui interdit Ezra Miller d'entrer en contact avec Tokata Iron Eyes alors âgée de 18 ans. L'acte juridique provient d'une plainte des parents de la jeune fille. D'après eux l'acteur aurait été violent et menaçant avec leur fille. Celle-ci connaîtrait l'acteur depuis plusieurs années et les contours de leur relation sont flous. Un détail ne manque cependant pas de choquer l'opinion publique : lorsque les deux font connaissance, l'acteur avait 23 ans et Tokata Iron Eyes n'en avait que 12. Les parents ont aussi accusé l'acteur de manipuler leur fille afin qu'elle devienne trans. Là encore, les versions de tous les intervenants ont été particulièrement contradictoires mais la différence d'âge reste, pour les observateurs, la faute la plus grave.

Toujours en juin, une autre mère d'une fille de 12 ans a obtenu une ordonnance de protection similaire dans le Massachussetts. Ezra Miller serait apparu chez elles vêtu d'un gilet pare-balles, touchant les hanches de l'adolescente, habillé en cowboy et promettant d'acheter des chevaux à la jeune fille. L'acteur se serait intéressé à cette dernière car il la percevait, d'après la mère, comme un "puissant être mystique".

Ce printemps, le magazine Rolling Stone a aussi raconté comment l'acteur a accueilli dans sa ferme du Vermont une femme et ses trois enfants. Elle fuirait un conjoint violent et Ezra Miller lui offrira une protection. Le père, de son côté, a indiqué que ses enfants étaient entourés d'armes à feu dans cette maison et que les adultes présents fumaient du cannabis devant les enfants. Des témoins expliquaient aussi que l'acteur cultiverait du cannabis sur ses terres.

Un cambriolage

La dernière affaire rapportée dans les médias évoque un cambriolage. L'acteur a été inculpée par la police de l'État du Vermont pour avoir volé de l'alcool au domicile d'un homme le 1er mai en pleine après-midi. Dans un communiqué publié le 8 août, la police précise avoir été alertée d'un cambriolage dans une maison de Stamford, appartenant à Isaac B. Winokur.



"Les premières constatations ont indiqué que plusieurs bouteilles d'alcool ont été prises dans la résidence alors que les propriétaires n'étaient pas présents", indiquent les forces de l'ordre. Les vidéos de surveillance ont fait le reste et Ezra Miller a été identifié et inculpé. Le comédien sera convoqué le 26 septembre pour répondre de ces accusations.



Ces multiples histoires ont considérablement abîmé la réputation de l'acteur. Malgré les scandales, Ezra Miller n'a pas encore été licencié et remplacé de la franchise Flash par exemple produite par Warner Bros. Même si les pressions de l'opinion publique se font de plus en plus insistantes...

