Christophe Barratier lance le casting pour son nouveau film sur RTL

publié le 30/10/2019 à 10:01

Christophe Barratier a besoin de vous ! Le réalisateur commencera, cet hiver, le tournage du film Envole-moi, comédie dramatique écrite par Alexandre de La Pattelière et Matthieu Delaporte, (auteur du Prénom) et Anthony Marciano, (réalisateur des Gamins avec Alain Chabat).

Envole-moi raconte l'histoire d'un riche et jeune fêtard qui, après une soirée qui manque de mal tourner, va être forcé par son père chirurgien de côtoyer à l'hôpital des enfants souffrant de pathologies graves. Un vrai lien va très vite se nouer avec l'un d'entre eux. Le film nous promet ainsi de l'émotion et du rire sur le papier. Victor Belmondo jouera le jeune homme, Gérard Lanvin sera son père. Il manquera alors le petit garçon malade. Et pour le trouvez, Christophe Barratier lance le casting sur RTL.

Ainsi, si vous êtes parents d'un garçon Noir de 10-12 ans, enjoué, malicieux, naturel ou si vous en connaissez un qui correspond à cette description, vous pouvez participez au casting. Pour cela "aucune expérience requise", le réalisateur estime que "le talent d'un enfant c'est d'avoir une nature."

Il vous suffit pour cela d'envoyer photos et coordonnées à Valérie au studio Lacour, par mail à l'adresse suivante : petitmarcus22@gmail.com. Pour tout renseignements vous pouvez également contacter le 01 48 74 23 26. "Le tournage est prévu courant janvier dans la région parisienne", revèle Christophe Baratier.

Le réalisateur ne s'arrête pas là et travaille déjà pour le projet suivant, qu'il mettra en scène dans la foulée l'été prochain. Les amateurs de Marcel Pagnol vont êtres ravis, puisqu'il s'agira de l'adaptation du Temps des secrets, 3e volet de la trilogie provencale intitée avec La gloire de mon père et poursuivie par Le chateau de ma mère.