Yvan Attal : "je suis juif angoissé d'être juif"

publié le 29/05/2016 à 11:33

L'acteur et réalisateur Yvan Attal revient sur le devant de la scène avec un nouveau film, très personnel, Ils sont partout. Avec un casting cinq étoiles, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Denis Podalydès ou encore Gilles Lellouche, le réalisateur se met en scène dans des séances imaginaires chez un psychiatre pour s’épancher sur son sentiment de persécution par un antisémitisme grandissant. Après avoir été tour à tour "policier, voyou, agent secret, chauffeur de taxi", celui qui "ne sait pas" ou plutôt "ne sait plus" qui il est, se présente aujourd'hui comme "juif angoissé d’être juif".



Une fois plus, l'acteur a choisi l'humour pour dénoncer un antisémitisme grandissant et les nombreux clichés qui l'accompagnent. À l'image de Manuel, en déplacement officiel en Israël ces derniers jours, Yvan Attal présente "l’antisionisme" comme "le nouvel antisémitisme", qui remettrait en cause la légitimité et l'existence-même de l'état d'Israël. Pour Yvan Attal, la situation est de plus en plus difficile pour la communauté juive en France : "Aujourd’hui c’est difficile, quand on voit la moyenne des actes antisémites, on est clairement menacé."

Alors que l'annonce de la sortie prochaine de son film, le 1er juin, a déjà suscité certaines réactions, Yvan Attal regrette qu'il soit plus difficile de tourner en dérision certains sujets comme l'antisémitisme. "À l’époque on riat clairement de tout ça sans problème, aujourd’hui comment peut-on être clair avec le sujet, sans problèmes ? ", s'interroge Yvan Attal à l'écoute d'un sketch de Pierre Desproges sur l'antisémitisme.