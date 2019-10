Charlotte Gainsbourg: "Les tournages avec Yvan sont plus intenses"

publié le 21/10/2019 à 17:52

On les a aimé dans Ma femme est une actrice, le premier film d'Yvan en 2001, on les a adoré dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants en 2004 et ils nous ont bouleversé dans Mon chien Stupide, leur nouveau film, également réalisé par Yvan, qui sortira dans les salles la semaine prochaine : le 30 octobre ! Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal sont les invités de Stéphane Bern pour parler de cette audacieuse adaptation du roman culte de John Fante, dans laquelle un écrivain en panne d'inspiration, excédé par ses enfants, méprisé par sa femme voit sa vie transformée par l'arrivée d'un gros chien un brin obsédé sexuel, qu'il décide de garder et d'appeler... "Stupide" ! Derrière la farce (très !) incorrecte se cache un film profond sur le couple, le temps qui passe et l'inspiration.

Un film dans lequel Yvan et Charlotte, en couple depuis 25 ans, n'hésitent pas à jouer avec leur propre image, d'autant plus que leur fils, Ben, y fait ses premiers pas à l'écran !

Mon chien Stupide Crédit : Yvan Attal - Charlotte Gainsbourg

"Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer."

> MON CHIEN STUPIDE – Bande-annonce officielle – Yvan Attal / Charlotte Gainsbourg (2019)

