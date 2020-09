publié le 17/09/2020 à 13:00

Ce jeudi 17 septembre 2020, France 2 propose un Complément d'enquête consacré au réalisateur Roman Polanski. Un bon Complément d'enquête, une enquête qui n'élude rien, montre tout, avec des archives rares et d'excellents témoins.

Il commence par le témoignage de Samantha Geimer, qui vit aujourd'hui à Hawaï et rappelle comment elle a été abusée par Polanski en 1977 alors qu'elle rêve de gloire et de paillettes, et qu'il a tout ça. À partir de là, on déroule la vie de Polanski : sa mère enceinte gazée en camp, son père et le reste de la fratrie éliminée, le massacre de sa femme Sharon Tate et de leurs quatre meilleurs amis en 1969, le curieux comportement du juge mégalomane qui veut envoyer Polanski en prison pour 50 ans et met en place une procédure illégale choquant même l'avocat de Samantha Geimer...

On entend également toutes les autres victimes du cinéaste, comme Charlotte Lewis et d'autres qui se déclarent sur Internet en Israël... Ce documentaire se termine comme il avait commencé, par Samantha Geimer qui avoue correspondre avec le cinéaste qu'elle a pardonné. "Je suis tellement fatiguée d'entendre ces attaques contre lui. Cette colère, ces reproches contre lui et contre moi. Après toutes ces années j'en ai assez, dit-elle dans ce Complément d'enquête. Ça fait plus de 40 ans que je subis les conséquences de ce qu'a fait le juge Rittenband, pas de ce qu'a fait Roman [Polanski]. si vous êtes là aujourd'hui c'est à cause du juge sinon cette histoire serait oubliée depuis longtemps."

Et la quinquagénaire de conclure : "Non, nous n'avons aucun accord entre nous, nous savons tous les deux la vérité. On se soutient mutuellement car nous sommes tous les deux attaqués depuis tellement longtemps. Et nous avons fait la paix. Alors peut-être que les gens ne comprennent pas ce qu'est le pardon, qu'ils se moquent de la vérité, mais moi non."

▶ Ces 3 dernières années 10 autres femmes en plus de Samantha Geimer et Charlotte Lewis, mettent en cause Roman Polanski, ce qui porte à 12 le nombre de victimes présumées. Le réalisateur conteste ces nouvelles accusations.



🔴 L’accusé Polanski



