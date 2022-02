César 2022 : "Marie s'infiltre" montre ses fesses et récolte la gêne

Tout le monde n'est pas Corinne Masiero ! Alors que la cérémonie des César 2022 venait juste de commencer et de remettre la statuette du Meilleur espoir masculin à un très sobre Benjamin Voisin (Illusions perdues), une jeune femme en robe rouge est montée sur la scène pour prendre la parole.

Elle a d'abord montré son postérieur sans la force de l'action toute politique de Corinne Masiero l'an dernier lors de la même cérémonie. Ici, il ne s'agissait pas de parler des intermittents du spectacle et de leurs combats sociaux mais bien de faire parler d'elle, encore une fois. L'autrice de ce happening égocentrée était celle qui s'est baptisée "Marie s'infiltre" et qui tente depuis des années d'atteindre une forme de célébrité en apparaissant et disparaissant lors de divers événements comme un meeting de Marine Le Pen ou la Marche des fiertés de Paris en 2018.

"Voici mon cul, hommage à la cul-ture", a commencé la jeune femme face à un Antoine de Caunes circonspect. "C'était ma petite déclaration d'amour à moi au cinéma et surtout à Louis Garrel. Je t'aime. Oui coupez-moi la parole, coupez-moi la parole", a conclu "Marie s'infiltre" pendant que la réalisation de l'émission ne savait pas vraiment que faire de cette interruption manifestement non-programmée mais tolérée.

Les internautes et téléspectateurs, eux, n'ont visiblement pas apprécié la prestation.