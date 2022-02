Britney Spears s'apprête à dire toute sa vérité dans un livre très lucratif

Elle est prête à dire sa vérité. Un gigantesque contrat d’édition a été signé par Britney Spears pour qu'elle se raconte enfin. Si vous avez aimé les appels à l’aide cachés sur les réseaux sociaux, les documentaires, le procès ultra-médiatique… Vous allez adorer le livre confession de la star de la pop qui, finalement, s’est très peu exprimée directement sur les dernières années qu’elle venait de vivre et la tutelle dirigée par son père.

Selon le média américain Page Six, Britney Spears a signé un accord de 15 millions de dollars avec la maison d'édition Simon & Schuster pour la rédaction de ses mémoires. On est encore loin des 60 millions des mémoires d’Obama mais c’est déjà un chèque gigantesque, résultat d’une surenchère entre plusieurs éditeurs.



Britney Spears avait déjà expliqué sur Instagram en octobre 2021 qu’elle écrivait cette autobiographie. L’histoire "d'une fille qui a été assassinée. Mais dont le fantôme est coincé dans les limbes et qui ne sait pas comment revenir dans le monde qu'elle a toujours connu… ". On va voir si elle continue de filer la métaphore horrifique dans les pages de ce futur livre.