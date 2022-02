César 2022 : la cérémonie est-elle démodée ?

Le sujet du jour. Depuis plusieurs années maintenant, la cérémonie des César est qualifiée de poussiéreuse, pas assez populaire. 1 million 600.000 : c'est le nombre de personnes qui ont regardé la cérémonie l'an dernier, en 2021. C'est l'un des pire chiffres depuis la création des César. Le record, c'était il y a 10 ans avec près de 4 millions de téléspectateurs. C'est un premier indicateur déjà de ce "désamour" qui grandit.

Pourquoi on en parle ? La 47e cérémonie des César aura lieu ce soir à l'Olympia. Pour la dixième fois elle sera présentée par Antoine de Caunes. Cette 47e édition va avoir la lourde tâche d'essayer de faire oublier les deux précédentes plutôt catastrophiques. Que reproche-t-on à cette cérémonie ? Pourquoi les deux précédentes éditions ont-elles été catastrophiques ? Est-ce que les États-Unis connaissent la même situation ?



L'analyse. "Les téléspectateurs ont le sentiment depuis des années qu'on a abandonné l'idée d'une grande fête du cinéma français pour devenir une sorte de tribune politique et sociale. Mais l'an dernier si les scores ont été également très mauvais c'est aussi parce les salles avaient été fermées une grande partie de l'année et donc que les téléspectateurs ne connaissaient pas les films nominés", explique Stéphane Boudsocq, spécialiste cinéma de RTL.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.