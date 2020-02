publié le 29/02/2020 à 16:42

Le cinéma français n'a jamais paru aussi fracturé. Le cinéaste Roman Polanski, visé par des accusations de viol en France et aux États-Unis, a reçu le prix de la meilleure réalisation vendredi 28 février, lors de la 45e cérémonie des César pour son film J'accuse, suscitant l'indignation de plusieurs artistes.

Au lendemain de la nouvelle, Isabelle Carré se joint à la consternation générale au micro de RTL : "Récompenser l'équipe ou même le film, cela a du sens. Mais récompenser Roman Polanski me pose problème. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quel message on nous fait passer ? Bien sûr c'est un grand metteur en scène. Mais Valentine Monnier, qu'est-ce qu'elle ressent ce matin ? Je pense à elle. La colère d'Adèle Haenel est une colère saine."

Lors de la cérémonie, Fanny Ardant a décrit le réalisateur "seul et isolé", mais selon Isabelle Carré : "Adèle Haenel, elle aussi est seule et isolée. Alors que dans le monde du sport, la parole s'est libérée et les gens se sont rassemblés. J'ai envie qu'on se rassemble et qu'on parle. Ces questions là sont très intéressantes, passionnantes et il ne faut pas les éviter", déclare l'actrice.