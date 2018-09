publié le 19/09/2018 à 14:30

Tout est dans le titre. Piano & A Microphone 1983, l'album posthume de Prince, disparu en avril 2016, est un document plus qu'un véritable album. C'est comme si on entrait à pas feutrés dans une répétition privée.



À l'époque, l'artiste travaille sur plusieurs chansons, dans un petit studio. Tout est immortalisé sur cassette où Prince bricole et tâtonne. Le principal intérêt de cet album de neuf titres est de nous plonger dans l'esprit créatif d'un des génies de la musique.

Au fil du disque, on reconnait les ébauches des chansons 17 Days ou Purple Rain, qui sortiront quelques mois plus tard ou bien encore une reprise de Joni Mitchell et de Darren Hayes, [avec le morceau Strange Relationship,ndlr] qui ne paraîtra qu'en 1987 dans l'album Sign o' the Times.



Piano & A Microphone 1983, l'album de Prince sortira vendredi 21 septembre 2018.

> Prince - 'Mary Don't You Weep' (from ‘Piano & A Microphone 1983’)